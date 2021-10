Da Porsche a Tesla, da Renault a Mosca…Settimana flash

Da Porsche la conferma che la Taycan si vende più della 911 – Tesla ti fa anche la polizza – Renault punta sui furgoni a idrogeno – 800 bus elettrici a Mosca.

Da Porsche la notizia: vendute più Taycan che 911 nel 2021

L’elettrico continua a crescere in casa Porsche e batte un’icona come la 911. Nei primi 9 mesi del 2021 sono state immatricolate in tutto il mondo 28.640 Taycan, contro 27.293 Porsche 911. Le cifre sono state anticipate da Matthias Schmidt, esperto tedesco di statistiche automo, e la fonte è stessa Casa di Zuffenhausen. Nell’ultimo trimestre (luglio-settembre) la 911 ha leggermente rimontato (9.133 auto vendute contro 9.072 Taycan), ma nel cumulato dell’anno la Taycan resta in testa. Altro risultato di rilievo: a settembre si erano già vendute molte più Taycan che nell’intero 2020, quando le consegne si erano fermate a quota 20.015. Problemi di produzione permettendo (causa carenza di chip), quest’anno si arriverà ben oltre quota 35 mila, quasi raddoppiando. È un risultato di rilievo: i prezzi della Taycan stanno in una forchetta tra 91.772 e 162.369 euro, a seconda delle versioni. Numeri che fanno capire che la Porsche è, assieme a Tesla, l’unica Casa auto che sta facendo volumi e soldi con l’elettrico.

Da Porsche a…/ Tesla fa anche l’assicuratore: sa come guidi e ti propone la polizza su misura

Che se ne farà Tesla di tutti i dati che raccoglie restando sempre connessa con le sue auto in giro per il mondo? Ecco una delle tante risposte: fa l’assicuratore, proponendo soluzioni su misura (a seconda di come si guida) senza bisogno di scatole nere. Già proposta in California, la polizza Tesla viene ora estesa al Texas e presto al resto degli Stati Uniti. Il premio, ovvero quanto si paga, è costruito su una pagella di sicurezza (Safety Score) basato su 5 criteri, con punteggio massimo 100. Tesla assicura che in media il risparmio varia dal 20 al 40% rispetto a un contratto assicurativo convenzionale. Aggiungendo che per i conducenti più virtuosi si può arrivare al 60%. È una sorta di “Minority Report” della polizza. Tracciando in tempo reale il tuo comportamento alla guida, ti dico quanto sari pericoloso nel periodo a venire.

Renault per i furgoni punta sull’idrogeno con 500 km di range

HYVIA, marchio di Renault dedicato all’idrogeno, ha svelato il prototipo del furgone Master Van H2-TECH, che sarà in vendita dal 2022. Dotato di un volume di carico pari a 12 m3, il furgone è accreditato di un’autonomia fino a 500 km. Tutto prodotto in Francia, rimarca orgogliosamente la Renault, a partire dalla cella a combustibile da 30 kW, dal motore elettrico e dal sistema a idrogeno. Presentato anche il prototipo di una stazione di ricarica, che “consentirà di proporre soluzioni di distribuzione laddove le infrastrutture sono ancora in fase di sviluppo“. Ma è solo l’antipasto di una vera e propria gamma: la Renault assicura che “questi prototipi sono una prima illustrazione dell’ecosistema completo e unico di HYVIA. Che comprenderà la produzione e la distribuzione di idrogeno verde ed una gamma di veicoli commerciali leggeri a celle di combustibile“.