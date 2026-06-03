Da oggi (3 giugno) via agli incentivi per le imprese lombarde







Si parte oggi (3 giugno) con l’invio delle domande per partecipare al bando della Regione Lombardia. Finanziamenti generosi per acquistare cargo bike, motocicli, auto, furgoni, camioncini ma pure mezzi pesanti. Bene anche se il copione è il solito: soldi, seppure in misura minore, anche ai mezzi termici. In questo modo l’elettrico è svantaggiato.

Ci sono 4 milioni per rendere più sostenibili le flotte delle imprese

Regione Lombardia rilancia le politiche per migliorare la qualità dell’aria, su questo fronte è più attiva di altre amministrazioni regionali, e dopo il bando per gli enti locali ecco quattro milioni per la sostituzione dei veicoli più inquinanti di micro, piccole e medie imprese, imprese sociali ed enti del terzo settore. L’obiettivo è chiaro: accelerare il rinnovo del parco circolante, ridurre le emissioni e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree più critiche della regione. Peccato che in nome della neutralità tecnologica non sia accordata l’esclusiva ai veicoli elettrici. Le risorse sono suddivise in 2,97 milioni per il 2026 e 970 mila euro per il 2027.

Il bando è articolato in due linee di finanziamento, una per ciascuna annualità:

Linea 2026: domande aperte dalle 10 del 3 giugno 2026 alle 16 del 31 ottobre 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Linea 2027: domande dalle 10 del 2 marzo 2027 alle 16 del 31 agosto 2027, anche in questo caso fino a esaurimento fondi.

Attenzione: Ogni soggetto può presentare fino a quattro richieste di contributo, ampliando così la possibilità di rinnovare più mezzi della propria flotta.

Chi può partecipare?

Il bando è rivolto a:

Micro, Piccole e Medie Imprese, secondo la definizione UE;

Imprese sociali iscritte al Registro Imprese e al RUNTS;

Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e al REA.

Quali veicoli sono ammessi al contributo

Per ottenere il contributo è obbligatorio radiare un veicolo inquinante, cioè:

benzina fino a Euro 3/III e diesel fino a Euro 5/V (ammessa anche la radiazione per esportazione)

Il nuovo veicolo acquistato deve rientrare in una di queste categorie:

1. Veicoli a zero emissioni

Elettrici o a idrogeno

Categorie M1, M2, N1, N2, N3

2. Veicoli endotermici a bassissime emissioni

Individuati dall’art. 47, comma 2, lett. B e C del Codice della Strada, ammessi solo se garantiscono livelli emissivi molto ridotti

3. Altri mezzi ammessi

E‑cargo bike per il trasporto merci (art. 50 CdS)

Veicoli categoria L a zero emissioni

Modalità di acquisto: consentito anche il leasing finanziario, sia per trasporto in conto proprio sia in conto terzi.

Per le e-cargo bike (a pedalata assistita per il trasporto merci) e motoveicoli di cat. L1e/L5e il contributo erogato è pari a 1.500 € senza radiazione e 2.500 € con radiazione di un veicolo inquinante.

Tutte le informazioni su come partecipare al link.

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