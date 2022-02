Da Nord a Sud un appello: servono più ricariche, per facilitare la vita a chi “salta il fosso” dalle auto tradizionali alle elettriche. Due mail tra le tante, con la nostra risposta. Per i vostri quesiti o segnalazioni scrivere a info@vaielettrico.it

Da Nord a Sud, dalla Val Badia alla Sicilia: vogliamo più colonnine. E più potenti

“P ossiedo una auto Hyundai Kona elettrica 64 kWh dal giugno 2019. Sono un amante della montagna e dell’inverno a sciare. E ho constatato che sul circuito delle Dolomiti l’unico punto di ricarica libero vicino alle piste da sci è solo alla Villa /alla Badia (Bolzano). E il resto nulla !!!!! È un po’ tanto vergognoso….E parlano dil far chiudere i Quattro Passi dolomitici per l’inquinamento…... “ . Emanuel Festa.

“ V isto che le auto elettriche ora come ora sono mezzi diffusi e vengono utilizzati anche al di fuori delle aree urbane, ho scritto a Enel X. Segnalando che dovrebbero aumentare il numero di stazioni di ricarica nel Centro-Sud, in particolare superiori a 50 kW. E soprattutto variare le tariffe, prevedere anche un fabbisogno di 250 kWh, se non di più. 145 kWh su una EV di media taglia bastano per percorrere al massimo 1.300 km, e il calcolo è molto ottimistico. Stando così le cose, mi viene da pensare che siano in primis i gestori della rete elettrica a non voler incentivare l’uso di questa tecnologia “. Danilo.

Manca una visione d’insieme, con il cliente al centro

Risponde Mauro Tedeschini . Se ci si lamenta della carenza di colonnine in una delle province meglio servite, Bolzano, figurarsi che situazione troviamo nel resto d’Italia. In particolare nel Centro-Sud, finora trascurato anche per lo scorso numero di EV che lì si vendono. Non credo che siano i gestori della rete elettrica a boicottare: più EV (e colonnine) ci sono, più energia vendono. È che a tutt’oggi la rete continua a svilupparsi in modo disordinato, con i Comuni che spesso autorizzano l’installazione solo in luoghi improbabili. E senza una visione d’insieme, che abbia al centro le esigenze di chi deve ricaricare l’auto. Occorrerebbe che ogni Regione mettesse un po’ d’ordine, dando un senso al tutto. E recependo un’esigenza sempre più diffusa: servono più ricariche in DC, da 50 kW in su, per facilitare i viaggi su tratte di centinaia di km. E non solo nei piccoli spostamenti giornalieri. Quanto alle offerte di Enel X, stiamo radiografando i forfait dei vari gestori, per confrontarli: ci ritorneremo presto.

