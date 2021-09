Da Mercedes stop a nuove ibride plug-in, barra sull’elettrico. La conferma arriva dal Salone di Monaco, per bocca di un top manager come Markus Schäfer.

Da Mercedes stop… / “Solo un aggravio di costo”

Che senso ha sviluppare una tecnologia considerata di transizione, un ponte verso l’elettrico puro? Ecco perché non solo i motori a combustione interna, ma anche le auto parzialmente elettrificate sono già su viale tramonto. Ed ecco perché Schäfer, responsabile anche di Ricerca & sviluppo Mercedes, rivela che non ci sarà alcuno sviluppo della tecnologia delle auto col doppio motore. “Gli investimenti sono stati fatti, li stiamo usando“, ha detto. Ma per il futuro Schäfer vede la complessità del doppio propulsore solo come “un aggravio di costo per il veicolo“. Questo non significa che le ibride plug-in non saranno più vendute, ma solo che non sarà speso un’euro per ulteriori miglioramenti. Una decisione identica era già stata presa due anni fa per i nuovi motori termici. Ora barra sull’elettrico: dal 2025 le nuove piattaforme Mercedes riguarderanno solo questa tecnologia. Un indirizzo reso evidente dal fatto che al Salone di Monaco la Casa della Stella si è presentata con una parata di novità a batterie.

Ma c’è chi ci crede, come ZF: “L’autonomia aumenterà”

Ma le affermazioni di Schäfer, riportate dalla stampa tedesca, non sono condivise da tutti gli addetti ai lavori. Di tutt’altro avviso, per esempio, il numero uno di un grande fornitore dell’industria automotive come ZF, Wolf-Henning Scheider. La ZF si aspetta che le ibride plug-in svolgano un ruolo importante nell’elettrificazione della mobilità individuale “ben oltre il 2030 in molte parti del mondo”. Previsione che nasce dal portafoglio-ordini dell’azienda. E anche dal fatto che, secondo Scheider, l’autonomia puramente elettrica di questi modelli presto supererà i 100 km, un range più che rassicurante per molti automobilisti. Ciò non toglie che ZF stia lavorando anche sull’elettrico. A Monaco ha presentato il Modular eDrive Kit, in grado di adattarsi a numerosi segmenti di veicoli, dalle auto compatte ai modelli di lusso.