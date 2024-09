Da Lecco a Lecce, 2.644 km in EQB consumando…

Da Lecco a Lecce, 2.644 km in Mercedes EQB consumando…Per Gianlorenzo era il primo viaggio lungo in elettrico e c’era apprensione, ma tutto (o quasi) è filato liscio. Siamo alla 16° puntata della serie ‘Ricarica in vacanza’. Volete raccontare il vostro di viaggio? Scrivete a info@vaielettrico.it con testo e immagini.

di Gianlorenzo Caccia

“Ho acquistato una Mercedes EQB 250+ in dicembre, grazie ad una proposta del concessionario davvero irrinunciabile. Il salto all’elettrico non era premeditato e solo dopo la firma del contratto ho iniziato a documentarmi.

Utilizzo l’auto prevalentemente nel raggio di 100 km. E, a parte l’attesa per installare la wallbox (con annesse questioni per far valere i propri diritti nei confronti di amministratore e vicinato scettici), ho oggi la fortuna di caricare nel posto auto di proprietà a casa. Se pur senza fotovoltaico.

Da Lecco a Lecce: “Il primo viaggio lungo era la mia prova del 9 in elettrico”

Le vacanze estive hanno rappresentato la prova del 9 che, lo ammetto, mi preoccupava un po’. Partiti in 4 passeggeri, bagagliaio stipato di valigie e aria condizionata fissa a 21 c° in un caldo torrido, abbiamo percorso 2.644 Km in 6 giorni. Spezzati da una settimana di mare sulle splendide spiagge salentine.

Il viaggio di andata dalla provincia di Lecco a quella di Lecce l’abbiamo diviso in 4 giorni, per la maggior parte su strade statali. Prima tappa a Pisa, raggiunta in autostrada ad una media di 120 km. Qui ci siamo fermati a visitare la spettacolare piazza dei Miracoli, dopo aver agguantato l’ultima colonnina disponibile nel parcheggio a poche centinaia di metri dalla torre. E averne trovate ben 3 non funzionanti.

Da Pisa ci siamo spostati sul l’Aurelia fino a Rosignano, dove abbiamo rabboccato con una fast nel tempo di un veloce pranzo. E poi a Orbetello, trovando diverse colonnine libere a ridosso del centro. All’arrivo a Tarquinia avevamo fatto circa 600 km, media 15,2kWh/100km. Qui abbiamo ricaricato in una colonnina poco distante il b&b per tutta sera, premurandomi di liberare la postazione prima di andare a letto.

A Gaeta stalli occupati da auto in sosta: “Abbiamo chiamato la Polizia Locale”

Il secondo giorno la destinazione è stata Gaeta, raggiunta lungo la via Appia antica. Sfiorando Roma, non abbiamo resistito alla tentazione di pranzare a Trastevere, dove abbiamo caricato. Scoprendo che dal sito di Roma Capitale è possibile richiedere ed ottenere in tempo reale un pass perpetuo per tutte le ZTL della città. Meglio che Milano!

Arrivati a Gaeta, abbiamo avuto l’unico inconveniente del viaggio: città stracolma di auto parcheggiate ovunque, compresi gli stalli di ricarica. Chiamati i vigili urbani, sono arrivati in 10 minuti e dopo mezz’ora abbondante, tempo di scaricare i bagagli e sistemarci nel b&b, l’auto era in carica. Anche in questo caso, riportata al 100% in vista dell’indomani, mi sono premurato di spostarla prima della notte. Per la cronaca…il mattino dopo gli stalli erano ancora occupati abusivamente (situazione senza speranza!)“.

Il ritorno in autostrada: “Le Free to X veloci e comodissime”

“Abbiamo viaggiato da Gaeta ad Altamura, per l’entroterra Campano. A Buonalbergo l’unica colonnina, una nuovissima Be Charge, non era ancora attiva. Ad Altamura il b&b aveva la vista sul parcheggio nel centro del paese, dove ho trovato una colonnina occupata e poi liberatasi in serata. Nonostante il parcheggio pieno, lo stallo è rimasto sempre disponibile. Ultima tappa da Altamura a Lecce, via Matera. A Lecce ho trovato diverse soluzioni di ricarica, sia fast che AC, subito fuori dal centro. Ho scelto anche in questo caso una AC, non avendo fretta. Arrivati infine al mare di Torre San Giovanni ho lasciato la macchina ferma con l’81% di carica.

Dopo una settimana esatta l’ho riaccesa trovando la stessa percentuale (quest’inverno in montagna mi aveva mangiato qualche punto). Siamo ripartiti per il rientro a casa, questa volta lungo l’Adriatico e tutto in autostrada. Le soste per i rabbocchi sono state a Bari, in una Ionity nei pressi dell’Ikea, e poi Free to X, veloci e comodissime.

Consumo 15,7 kWh/100 km, spesa…

Alla fine del viaggio il consumo medio da computer di bordo è stato di 15,7 kWh/100 km. Posso dire che ci sono colonnine ovunque, soprattutto AC, in ogni più remoto paese, anche al Sud, ma le spiagge salentine devono ancora adeguarsi.La comodità di vedere e poter cercare le colonnine sul navigatore, che indica attive e occupate, è impagabile. La mia strategia è stata di caricare sempre quando la macchina era in sosta, ovunque trovassi una colonnina per farlo, 14 volte in totale, e ricaricare al 100% la sera, in vista della tappa della mattina successiva.

Con massimo beneficio: niente stress da batteria scarica (sono rimasto sempre fra il 30 e l’80% a parte la prima ricarica mattutina), parcheggio gratis e disponibile (a parte Gaeta!). Per le ricariche ho sfruttato l’abbonamento MercedesMe in dotazione per un anno. Ha funzionato benissimo tranne che ad Altamura, dove la colonnina Be Charge non voleva saperne.

IN CONCLUSIONE – L’ultimo test che mi mancava per confermare la scelta di viaggiare in elettrico è stato passato a pieni voti.

Ho utilizzato molto il navigatore della EQB, che ha come unico limite quello di non considerare le Free to X in autostrada: le vede, ma propone sempre l’uscita per la ricarica. Come ausilio ho utilizzato il sempre valido Google Maps (con l’integrazione di Android Auto) e ho testato ABRP pro, poco efficace e cervellotico. Non so se l’elettrico è futuro, al momento non è sicuramente per tutti, ma fa sicuramente per me!„.

