Da Kia a Renault, da Maybach a Togg: flash

Da Kia a Renault, da Maybach a Togg: la settimana in 4 flash. Partendo dalla casa coreana che svela la EV9 e dal brand francese in pieno sviluppo della R5.

Da Kia a Renault…/ Il marchio coreano svela la EV9

La casa coreana del gruppo Hyundai promette “batterie di quarta generazione” per questo super-Suv in arrivo a fine anno, con “un’ampia scelta di propulsori elettrici”. La batteria da 99,8 kWh sarà invece standard, montata sia sulla versione a trazione posteriore, RWD che su quella a trazione integrale (AWD). La prima avrà un motore elettrico da 150 kW/350 Nm, che, secondo i dati preliminari, fa scattare la EV9 da 0 a 100 km/h in 9,4″. La AWD avrà invece due motori elettrici che complessivamente erogano una potenza di 283 kW e una coppia di 600 Nm, con 0-100 km/h in 6,0″. Con il Boost di potenza la coppia tocca i 700 Nm e il tempo per accelerare a 100 km/h scende a 5,3″. Il Boost è optional. Quanto all’autonomia, il range più esteso è ovviamente assicurato dalla versione RWD, più leggera e con pneumatici 19 pollici: siamo oltre i 541 km WLTP. Con possibilità di recuperare in 15 minuti 239 km di percorrenza, utilizzando la ricarica ultraveloce da 800 Volt.

Da Kia a Renault: sviluppo della R5 in fase finale, costi a di produzione -30% sulla Zoe

Cinque prototipi della nuova R 5 elettrica sono attualmente sottoposti ai test di resistenza e di sviluppo finali. Con prove estreme su ghiaccio e neve ad Arvidsjaur in Svezia, e nei centri tecnici Renault di Lardy, vicino a Parigi, e Aubevoye in Normandia. Tutto il progetto è all’insegna della massima semplicità, per alleggerirei il più possibile i costi finali. Si sa che la Renault 5 avrà solo quattro grandi moduli nell’alloggiamento batterie. E Delphine De Andria, responsabile dello sviluppo del prodotto nel segmento B-EV, ha fornito le prime indicazioni sui listini: “È troppo presto per dare i prezzi finali“, ha detto. “Ma il nostro obiettivo è che il prezzo sia inferiore a tutti i principali concorrenti, decisamente al di sotto della Zoe“. Rispetto a quest’ultima, in crisi di vendite e ormai poco concorrenziale, la Renault parla di costi di produzioni inferiori del 30% (la Zoe parte da 33.500 euro, meno bonus). La presentazione della R5 è prevista per fine anno, ora la Renault ha messo on-line un report sulla piattaforma tecnica CMF-B EV e sul body della vettura.

Arriva la Maybach 680, altro oggetto da miliardari

Il marchio top della famiglia Mercedes, Maybach, sta per lanciare il suo primo modello elettrico. E lo farà, ovviamente, in Cina, mercato diventato ormai il paradiso delle auto per miliardari. Si chiama EQS 680 e verrà svelato ufficialmente il 17 aprile al Salone di Shangai, una kermesse in cui ci si aspetta il lancio di una dozzina almeno di novità elettriche. L’EQS 680 è frutto di un lungo lavoro di gestazione: già 5 anni fa fu presentato un primo prototipo, dotato di 4 motori a magneti sincroni permanenti, uno su ogni ruota. Con una potenza di 750 Cv e velocità massima limitati elettronicamente a 250 km orari. Ma un lustro è un periodo molto lungo nell’elettrico e la tecnologia nel frattempo è enormemente migliorata, al punto che ci si aspetta dati tecnici molto diversi. Troppi ordini per il Suv turco Togg, via al sorteggio

Troppi ordini, una lotteria per i clienti Togg

Una notizia incredibile arriva dalla Turchia. La marca locale Togg ha aperto il 16 marzo il gli ordini per il suo Suv elettrico T10X, e sostiene di avere raccolto in 10 giorni 177.408 prenotazioni. Ovvero un numero superiore alle auto che si vendono in un anno nel Paese. Una spiegazione c’è: il progetto è fortemente sostenuto dal presidente Erdogan e un po’ tutte le amministrazioni pubbliche turche si sono impegnate a ordinare forti quantità del Togg T10X. Ma chi accontentare per primo? Il problema non era di facile soluzione, anche perché l’azienda impiegherà anni e anni a far fronte a ordini così massicci. E così, con diretta sul canale YouTube di Togg, è stata organizzata una lotteria in cui sono stati estratti a sorte i nomi dei primi 20 mila “fortunati”. Il T10X è proposto con due batterie tra cui scegliere, con autonomia di 314 o 523 km. I prezzi in Turchia partono da una cifra equivalente a 47.500 euro.