Da Donut: “Il motore elettrico più potente al mondo per la Difesa”

Può non piacere ma il settore militare ha spesso sfornato e messo a disposizione dei cittadini dispositivi utili. A iniziare dalla rete Internet. Ora abbiamo “Il motore elettrico più potente al mondo” per il settore della difesa.

Il motore della finlandese Donut Defence per il settore militare

In una nota Donut Defence ci informa che «mette a disposizione del settore della difesa il motore elettrico più potente al mondo e altre tecnologie EV uniche nel loro genere».

Abbiamo consultato il loro sito Internet e scoprto che il motore – ma anche le batterie e il software- sono state pensate per supercar ed altre applicazioni relative alla mobilità di mezzi pesanti con la gemella Donut Lab.

Ma c’è una sezione tutta dedicata alla difesa. Un piatto che fa gola visti gli investimenti presenti in questo settore: «La piattaforma tecnologica modulare per veicoli elettrici e i componenti di Donut Defence consentono ai protagonisti internazionali del settore della difesa di produrre veicoli più efficienti e sostenibili a costi notevolmente inferiori».

Poche informazioni sul motore Donut: «Integrato sulla ruota»

L’azienda punta sul motore Donut. Ma non sono state rilasciate le specifiche, solo poche informazioni: «Sviluppato e prodotto in Europa, la trasmissione diretta riduce al minimo il peso superfluo e occupa meno spazio, rendendo i veicoli più leggeri, più agili e consentendo una maggiore flessibilità di progettazione».

In particolare l’azienda sottolinea il motore a ciambella, che consente «prestazioni e densità di coppia più elevate».

Il motore «integrato direttamente nella ruota, elimina la necessità di una trasmissione, rendendo i veicoli più semplici, leggeri e convenienti da produrre». L’arrivo sul mercato? «Saranno disponibili per i clienti entro il 2025».

A capo dell’azienda l’imprenditore Michael Waksman, cittadinanza Usa e finlandese

Sarà un mercato ricco, ma non sempre. Lo sa bene Michael Waksman, doppia cittadinanza statunitense e finlandese, che vanta una vasta esperienza in ruoli internazionali nel campo della difesa e della sicurezza.

Michael Waksman, Ceo di Donut Defence, punta sul settore militare: «Vedo una chiara e crescente domanda di tecnologie innovative come la nostra».

Waksman ha ricoperto in precedenza il ruolo di Ceo dell’azienda di cybersicurezza Jetico e vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore delle comunicazioni, della tecnologia e in ruoli dirigenziali. Ha inoltre ricoperto svariate posizioni nel settore come quella di vicepresidente del Gruppo Cyber dell’Associazione delle Industrie Finlandesi della Difesa e dell’Aerospazio (PIA),

L’imprenditore ha seguito alla lettera gli obiettivi legati alla decarbonizzazione: «L’azienda mira ad accelerare la trasformazione del settore della difesa verso un futuro più sostenibile e avanzato, grazie allo sviluppo di efficienti soluzioni di mobilità elettrica in grado di sostituire i veicoli a prevalente alimentazione a combustibile fossile attualmente in uso».

Focus su veicoli a guida autonoma: droni, robot, aerei ed elicotteri

In un primo momento, Donut Defence si concentrerà su vari tipi di veicoli, tra cui prodotti telecomandati e autonomi, come droni e robot a guida autonoma.

L’azienda australiana Hyper Q Aerospace è uno dei primi clienti di Donut Defence. Utilizza il motore a ciambella nei suoi aerei elettrici. Peter Batten, Ceo di Hyper Q Aerospace, ha spiegato la collaborazione.

«Il nostro obiettivo è quello di sviluppare uno degli elicotteri elettrici più veloci, se non il più veloce al mondo, e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di soluzioni tecnologiche di nuova generazione. Abbiamo scoperto le soluzioni sviluppate da Donut Lab, che hanno permesso e addirittura accelerato il lavoro di progettazione per il nostro tipo di elicottero completamente nuovo».

