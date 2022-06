Da Desenzano a Monaco a-r senza ansie da ricarica

di Nicola Carlon

“Per pianificare questo viaggio su Tesla Model 3 LR AWD 2019 ho solo dovuto verificare su ABRP se riuscivo ad arrivare a Monaco con circa il 30%. Effettuando una sola sosta al Brennero. Questo perché il nostro hotel non aveva la colonnina (a differenza di quelli che trovi suEViaggio.it) e in fiera non ero sicuro di poter caricare. In questo modo anche nel caso peggiore avrei potuto raggiungere uno dei Supercharger di Monaco. Però contravvenendo alla mia personale regola di non dover attenderela ricarica, mai infranta per tutti gli 89.000 km effettuati da quando guido elettrico“.

Da Desenzano a Monaco…/ Il consumo iniziale è 170 Wh/km

Partito da casa con l’87%, il primo tratto è stato Desenzano-Affi con velocità autostradale e il mio solito consumo estivo di 170 Wh/km. Con i nuovi cerchi da 19″ Mak Electra e l’aria condizionata a 23°. Arrivo ad Affi per recuperare tre colleghi da Padova e, dato che sono in anticipo, mentre li aspetto faccio un piccolo rabbocco non pianificato da 11 kWh (5.72€). Saliti tutti e quattro in macchina insieme ai bagagli, partiamo con il 95% di batteria alle 8:45 direzione Monaco per raggiungere gli altri nostri colleghi di IT+Robotics alla fiera Automatica, dove eravamo espositori. Quando viaggio preferisco fare meno soste ma più lunghe, sia perché purtroppo i Supercharger sono spesso fuori dall’autostrada e voglio minimizzare il numero di deviazioni. Sia perchè preferisco fare altro mentre ricarico e una ricarica troppo breve mi costringerebbe ad attendere in macchina per poi liberare lo stallo.

Vediamo se alla Messe München c’è la ricarica gratuita (a Bologna invece…)