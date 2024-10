Dà del cretino a chi viaggia in EV: come si permette?

Dà del cretino a chi viaggia in auto elettrica: come si permettono? Maurizio, un lettore, è scandalizzato dalle intemerate del solito Greg Garage. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Dà del cretino a tutti, Vaielettrico compreso: perché denigra, solo per dare aria ai denti?

“Sono un Vostro lettore da 3 anni, da quando ho acquistato la mia prima auto elettrica che tuttora possiedo con estrema soddisfazione. Vorrei porgere la Vostra attenzione su un personaggio, Greg Mega Garage credo si chiami, che posta video su Youtube offensivi verso di Voi ed i possessori di auto elettriche. Perchè dovrei sentirmi un cretino (secondo lui) per avere un’elettrica? La ricarico gratis a casa e per 11 mesi l’anno percorro casa-studio e ritorno per un totale di 10 km al giorno. Ho usato l’auto a Capodanno 2023 per andare in Toscana e quest’estate in vacanza sempre in Toscana, senza problema alcuno. Non pago il bollo, in quasi tre anni ho percorso 42.000 km spendendo in totale 200 euro di tagliandi (con l’auto precedente erano 300 a volta). Ho una spesa media di “carburante” di 39 euro/mese (per le ricariche in autostrada), contro i quasi 200 che spendevo con l’auto a gasolio. Mi chiedo: chi è il cretino? Io, o lui che denigra tanto per far prendere aria ai denti? Non mi permetterei mai di usare epiteti nei confronti di chi viaggia, ad esempio, su mega Suv da oltre 2 tonnellate. E usa l’auto quasi solo in città e con un solo passeggero a bordo?“. Maurizio Moro

Dante aveva capito tutto: non ti curar di loro…

Risposta. Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Dante Alighieri aveva già capito tutto: non val la pena di perdere tempo e buonumore per seguire le castronerie che scrivono certi soggetti. Purtroppo sui social chi le spara grosse riesce sempre a conquistare un certo spazio e quindi capita di trovarsi di fronte a certe incredibili sparate. Ma, per rispondere alla domanda di Maurizio, su chi sia il cretino noi dubbi non ne avremmo. Ma preferiamo non scendere a questo livello e passare oltre.