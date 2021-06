Da colossi automotive ad aziende hi-tech: i casi VW e Renault

Da colossi automotive ad azienda hi-tech. I casi Volkswagen e Renault insegnano che i marchi che hanno fatto la storia sono impegnati nella più radicale riconversione di sempre. La rivoluzione poggia su due driver: guida autonoma e mobilità elettrica, con il software alla base di tutto. Aprendo praterie infinite.

Chi comanda in Volkswagen, il ceo Herbert Diess, ha avuto l’onestà intellettuale di ammettere che è stata Tesla ad aprire gli occhi a tutti. A dimostrare che ormai le auto sono computer con le ruote e che i vecchi modelli di approcciarsi alla mobilità, acquisto compreso, cominciano ad essere superati.

Ecco perché è stata varata la Strategia ACCELERATE : dare una scossa a una struttura impigrita, abituata a fare le cose di sempre. Puntando invece su: Competenze chiave : integrazione software ed esperienza del cliente digitale

: integrazione software ed esperienza del cliente digitale Modelli di business basati sui dati , per attingere a ulteriori ricavi

per attingere a ulteriori ricavi Rendere la guida autonoma ampiamente disponibile entro il 2030

ampiamente disponibile entro il 2030 Ulteriore accelerazione nella vendita di solo-elettrico, per superare il 70% dei volumi europei e il 50% dei volumi cinesi e USA entro il 2030. Da colossi automotive…/ L’auto non è più stupida, dialoga e fornisce una massa di dati L’auto stessa non è più un oggetto stupido, che una volta venduto diventa di esclusiva pertinenza del cliente. È un veicolo intelligente, che dialoga con la Volkswagen durante tutto il suo ciclo di vita e cambia ogni 3 mesi con gli aggiornamenti over-the-air che la Volkswagen stessa fornisce. La Casa assicura che in questo modo si aggiorna, migliora con nuove funzioni. In cambio la VW riceve e rielabora dati preziosi e ha la possibilità di ingolosire il cliente con pacchetti aggiuntivi. Entro due anni sarà in circolazioneuna flotta completamente collegata in rete di oltre 500.000 veicoli. E con questi la Volkswagen mira a generare entrate aggiuntive durante la vita utile del veicolo. Come? Attraverso servizi di ricarica ed energia, piuttosto che su funzioni basate su software che i clienti possono prenotare secondo necessità. O attraverso la guida autonoma. Questo semplificherà la vita al cliente, senza più bisogno di scegliere gli optional. Si partirà da versioni standardizzate, da arricchire e personalizzare nel tempo. Renault: approccio un po’ economico, un po’ politico La Renault batte strade simili. Ma lo fa con un po’ di sciovinismo e uno sguardo non solo al business, ma anche alla necessità di rendere la Francia più competitiva in un settore dominato da Cina e Stati Uniti. Lo strumento si chiama Software République, l’alleanza tricolore per creare “un ecosistema finalizzato all’innovazione nel settore della mobilità intelligente”.

Atos, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics e Thales, hanno annunciato l’intenzione di unire le forze (guarda il video) per unire competenze complementari. Con l’idea di sviluppare sistemi e software per “una mobilità più ricca di opportunità e sostenibile”. Non solo a clienti privati e imprese, ma anche a città e regioni. Un progetto economico, ma anche politico. I fondatori parlano di “urgenza, per la Francia e l’Europa, di creare “un ecosistema che miri ad assicurare la loro sovranità in questo campo”. Ben sapendo che l’aggressività della Cina nella mobilità elettrica si basa sul fatto che i costruttori di auto lavorano gomito a gomito con i giganti dell’hi-tech locali. Nomi come Huawei, Xiaomi, Techent, Alibaba, Baidoo, Foxconn…

Sono state individuate tre aree principali di cooperazione:

sistemi intelligenti per connettività sicura tra auto e ambiente digitale e fisico

per connettività sicura tra auto e ambiente digitale e fisico sistemi di simulazione e gestione dati che ottimizzino i flussi in territori e aziende

che ottimizzino i flussi in territori e aziende un ecosistema per l’energia, che semplifichi la ricarica delle batterie.

Tra giochi di ruolo e giochi di potere

Da colossi automotive ad aziende hi-tech. Insomma, la tecnologia cambia i prodotti e i servizi. Ma anche (e soprattutto) la gerarchia nel mondo a quattro ruote. I costruttori non sono più al vertice della filiera, ma stringono alleanze con i fornitori e gli operatori energetici per ragioni strategiche. Lo conferma la piattaforma internazionale di eRoaming Hubject, che vede tra i propri partner (oltre 750 in totale) il Gruppo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz , Siemens e la stessa VW. E pare destinata a crescere ulteriormente, grazie alla nuova collaborazione avviata con TomTom (leggi). Il futuro dell’auto è hi-tech e poliglotta.