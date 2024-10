Da che parte state, pro o contro l’elettrico? Una lettrice vede troppi articoli critici, a suo dire tale da scoraggiare il potenziale acquirente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Da che parte state? Io sono un’entusiasta, ma qui vedo troppi articoli negativi…

“Più che una “community della mobilità a emissioni zero”, sembrate una community che fa dello scoraggiare il potenziale acquirente di un’auto elettrica la propria ragione sociale. Ogni giorno mi capita di vedere vostri titoli allarmanti e ostili alla mobilità elettrica: i contenuti degli articoli non sono da meno. Io sono proprietaria convinta ed entusiasta di auto elettrica. Credo così di fornire il mio contributo alla lotta contro le emissioni di CO2, tra le principali cause dell’emergenza climatica che stiamo.vivendo, come attestano studi di scienziati (vedi IPCC delle Nazioni Unite) seri e non pagati dalla lobby del fossile che, purtroppo dispone di troppi canali di disinformazione. Tra cui, sospetto che rientri il vostro sito“. Rossella Grandolfo

Qui le notizie si danno tutte, buone e cattive…

Risposta. Sono 7 anni che ci prendiamo insulti da chi vede l’auto elettrica (e la transizione ecologica in genere) come il fumo negli occhi. Poi, ogni tanto, capita che qualcuno ci accusi del contrario di far parte della fazione opposta, come Rossella. Il fatto è che noi non apparteniamo a nessuno schieramento, neppure a quello dell’elettrico, ammesso che ne esista uno. Siamo solo un gruppo di giornalisti che ha visto nei veicoli a batterie enormi potenzialità di sviluppo, per cambiare le auto e il modo di produrre l’energia che le alimenta. Abbiamo pubblicato innumerevoli racconti di persone entusiaste del salto all’elettrico, l’ultima di Marco poche ore fa . E la frase più ricorrente è stata: “Non tornerei mai indietro“. Ma è giusto dare spazio anche a chi ha esperienze negative, perché solo studiando le criticità si migliora e si fa dell’elettrico un prodotto davvero di massa. Parliamo di criticità vere, non delle fake news messe in giro dalle varie lobby. Quelle le smontiamo o non le pubblichiamo proprio. Infine: non riduciamo il confronto EV-termiche alle sole emissioni di Co2. Le termiche rilasciano nell’aria sostanze tossiche, come le famigerate polveri sottili, di cui nessuno parla più. Eppure ci sono e fanno male. E non offendiamo chi, come noi, lavora solo per passione insinuando che facciamo parte dei “canali di disinformazione“. È molto ingeneroso.

