Da Bologna ai Paesi Baschi: il mio viaggio elettrico con BYD Dolphin Surf

di Lorenzo Stagni

Quando ho deciso di partire da Bologna per raggiungere Vitoria-Gasteiz, capitale dei Paesi Baschi, con la mia BYD Dolphin Surf, avevo due motivazioni: aiutare la mia compagna a trasferirsi per lavoro e capire come se la sarebbe cavata una piccola auto elettrica su un viaggio di 1.500 chilometri. Dividendo il percorso in più tappe e trasformandolo in una vacanza, mi sono reso conto che l’impresa era assolutamente alla portata. Ma volevo soprattutto verificare sul campo quanto fosse semplice viaggiare in elettrico, senza affidarmi troppo ad app e pianificazioni preventive.

Da Bologna alle Alpi, poi attraverso la Francia

Quando parlo con amici e conoscenti di auto elettriche, prima o poi arriva sempre la domanda: «Ma quanto dura la batteria? E come fai a ricaricarla?». È una narrazione che finisce per influenzare anche chi, come me, un’elettrica ce l’ha già. Ho acquistato la Dolphin Surf a marzo di quest’anno e, nei primi mesi, anch’io avevo una certa ansia per la distanza che sarei riuscito a percorrere con una singola ricarica. Questo viaggio è stato quindi una sorta di crash test personale, un modo per buttare il cuore oltre l’ostacolo.

Sono partito senza studiare troppo itinerari, app e punti di ricarica. Volevo capire come avrebbe affrontato lo stesso viaggio una persona comune, magari mio padre, che acquista un’auto elettrica senza avere particolari competenze tecnologiche.

Avendo tempo a disposizione, ho deciso di dividere i circa 1.500 chilometri in tre tappe . Da Bologna ho risalito l’Italia lungo l’autostrada A22 dei vini fino a Torino ; poi ho attraversato la Val di Susa e le Alpi, fermandomi per la prima notte a Briançon , una cittadina davvero bella. È stata una delle tante località che ho avuto l’occasione di visitare grazie a questo viaggio e che probabilmente non avrei mai visto altrimenti.

. Da ho risalito l’Italia lungo l’autostrada A22 dei vini fino ; poi ho attraversato la Val di Susa e le Alpi, fermandomi per la prima notte a , una cittadina davvero bella. È stata una delle tante località che ho avuto l’occasione di visitare grazie a questo viaggio e che probabilmente non avrei mai visto altrimenti. Il giorno successivo, dopo circa sei ore complessive di guida, comprese le soste per ricaricare, sono arrivato a Carcassonne , nei pressi di Tolosa.

, nei pressi di Tolosa. Infine, con un’altra tappa di 500-600 chilometri, ho attraversato la Francia da sud verso nord-ovest e sono entrato in Spagna dalla costa atlantica, fino a raggiungere i Paesi Baschi.

Ricarica in autostrada: le sorprese francesi

All’inizio, l’idea di affrontare un viaggio così lungo senza programmare le soste mi faceva paura. Mi chiedevo cosa sarebbe successo se la batteria si fosse scaricata in autostrada. Durante l’andata mi è capitato anche di uscire dall’autostrada per cercare una colonnina. Ma, chilometro dopo chilometro, ho capito che l’autonomia della Dolphin Surf era sufficiente per raggiungere le stazioni di ricarica autostradali lungo tutto il percorso che avevo scelto.

In Francia, soprattutto, le cose sono diventate molto più semplici. La rete di ricarica lungo le autostrade è capillare: praticamente in ogni area di servizio ho trovato colonnine fast e indicazioni sulla distanza dalla successiva stazione di ricarica. Mi bastava dare un’occhiata all’autonomia residua per decidere se fermarmi subito oppure proseguire.

Anche i prezzi dell’energia mi hanno sorpreso positivamente: le tariffe che ho incontrato in Francia erano decisamente più basse di quelle italiane, con un risparmio evidente rispetto alle ricariche effettuate in Italia.

Nelle aree di servizio ho trovato spesso gruppi di una dozzina di colonnine. Durante un fine settimana di giugno mi è capitato di trovarle tutte occupate e di dover aspettare qualche minuto in coda. Non è stato un grande problema: lungo quelle strade circolano molte auto elettriche, sia francesi sia di turisti provenienti da tutta Europa.

La cosa più importante è che, una volta presa confidenza con il sistema, non pianificare ogni dettaglio del viaggio non comportava più alcuna difficoltà. Anche in Spagna ho trovato una situazione tranquilla, almeno nelle zone che ho attraversato: sia a Vitoria-Gasteiz sia lungo le autostrade dei Paesi Baschi, la distribuzione delle colonnine mi è sembrata buona ed efficace.

Il ritorno: stesse tappe, senza perdere tempo

Per il ritorno ho seguito più o meno lo stesso itinerario, mantenendo una distribuzione simile delle tappe. Come si può vedere dagli screenshot allegati, percorrevo circa 500 chilometri al giorno, partendo con la batteria carica e fermandomi ogni 150-200 chilometri.