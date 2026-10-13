Da Bologna ai Paesi Baschi: il mio viaggio elettrico con BYD Dolphin Surf

Quando ho deciso di partire da Bologna per raggiungere Vitoria-Gasteiz, capitale dei Paesi Baschi, con la mia BYD Dolphin Surf, avevo due motivazioni: aiutare la mia compagna a trasferirsi per lavoro e capire come se la sarebbe cavata una piccola auto elettrica su un viaggio di 1.500 chilometri. Dividendo il percorso in più tappe e trasformandolo in una vacanza, mi sono reso conto che l’impresa era assolutamente alla portata. Ma volevo soprattutto verificare sul campo quanto fosse semplice viaggiare in elettrico, senza affidarmi troppo ad app e pianificazioni preventive.
Da Bologna alle Alpi, poi attraverso la Francia
Quando parlo con amici e conoscenti di auto elettriche, prima o poi arriva sempre la domanda: «Ma quanto dura la batteria? E come fai a ricaricarla?». È una narrazione che finisce per influenzare anche chi, come me, un’elettrica ce l’ha già. Ho acquistato la Dolphin Surf a marzo di quest’anno e, nei primi mesi, anch’io avevo una certa ansia per la distanza che sarei riuscito a percorrere con una singola ricarica. Questo viaggio è stato quindi una sorta di crash test personale, un modo per buttare il cuore oltre l’ostacolo.
TEST – BYD Dolphin Surf. Meno di 20.000 € per entrare nel mondo dell’elettrico
Sono partito senza studiare troppo itinerari, app e punti di ricarica. Volevo capire come avrebbe affrontato lo stesso viaggio una persona comune, magari mio padre, che acquista un’auto elettrica senza avere particolari competenze tecnologiche.
- Avendo tempo a disposizione, ho deciso di dividere i circa 1.500 chilometri in tre tappe. Da Bologna ho risalito l’Italia lungo l’autostrada A22 dei vini fino a Torino; poi ho attraversato la Val di Susa e le Alpi, fermandomi per la prima notte a Briançon, una cittadina davvero bella. È stata una delle tante località che ho avuto l’occasione di visitare grazie a questo viaggio e che probabilmente non avrei mai visto altrimenti.
- Il giorno successivo, dopo circa sei ore complessive di guida, comprese le soste per ricaricare, sono arrivato a Carcassonne, nei pressi di Tolosa.
- Infine, con un’altra tappa di 500-600 chilometri, ho attraversato la Francia da sud verso nord-ovest e sono entrato in Spagna dalla costa atlantica, fino a raggiungere i Paesi Baschi.
Ricarica in autostrada: le sorprese francesi
All’inizio, l’idea di affrontare un viaggio così lungo senza programmare le soste mi faceva paura. Mi chiedevo cosa sarebbe successo se la batteria si fosse scaricata in autostrada. Durante l’andata mi è capitato anche di uscire dall’autostrada per cercare una colonnina. Ma, chilometro dopo chilometro, ho capito che l’autonomia della Dolphin Surf era sufficiente per raggiungere le stazioni di ricarica autostradali lungo tutto il percorso che avevo scelto.
In Francia, soprattutto, le cose sono diventate molto più semplici. La rete di ricarica lungo le autostrade è capillare: praticamente in ogni area di servizio ho trovato colonnine fast e indicazioni sulla distanza dalla successiva stazione di ricarica. Mi bastava dare un’occhiata all’autonomia residua per decidere se fermarmi subito oppure proseguire.
Anche i prezzi dell’energia mi hanno sorpreso positivamente: le tariffe che ho incontrato in Francia erano decisamente più basse di quelle italiane, con un risparmio evidente rispetto alle ricariche effettuate in Italia.
Nelle aree di servizio ho trovato spesso gruppi di una dozzina di colonnine. Durante un fine settimana di giugno mi è capitato di trovarle tutte occupate e di dover aspettare qualche minuto in coda. Non è stato un grande problema: lungo quelle strade circolano molte auto elettriche, sia francesi sia di turisti provenienti da tutta Europa.
La cosa più importante è che, una volta presa confidenza con il sistema, non pianificare ogni dettaglio del viaggio non comportava più alcuna difficoltà. Anche in Spagna ho trovato una situazione tranquilla, almeno nelle zone che ho attraversato: sia a Vitoria-Gasteiz sia lungo le autostrade dei Paesi Baschi, la distribuzione delle colonnine mi è sembrata buona ed efficace.
Il ritorno: stesse tappe, senza perdere tempo
Per il ritorno ho seguito più o meno lo stesso itinerario, mantenendo una distribuzione simile delle tappe. Come si può vedere dagli screenshot allegati, percorrevo circa 500 chilometri al giorno, partendo con la batteria carica e fermandomi ogni 150-200 chilometri.
Le soste coincidevano con le normali pause che avrei fatto anche con un’auto termica: mezz’ora per un caffè, un pranzo veloce o una visita ai servizi dell’autogrill. Non ho mai avuto la sensazione di perdere tempo a causa della ricarica. Mentre mangiavo o mi riposavo, la batteria recuperava l’energia necessaria per raggiungere la destinazione successiva.
Di solito arrivavo nel primo pomeriggio, con tutto il tempo per visitare i dintorni, scoprire qualche monumento e dedicarmi alla mia passione per la storia medievale. Il viaggio elettrico, insomma, non mi ha impedito di godermi la vacanza.
Quella colonnina che mi ha fatto cambiare prospettiva
Un episodio, in particolare, mi è rimasto impresso. All’andata, lungo la A22, ero andato nel panico alla stazione di servizio Crocetta Nord: l’autonomia diminuiva rapidamente e avevo scoperto che la colonnina indicata dall’app si trovava in realtà nella direzione opposta, sulla carreggiata sud.
Al ritorno, invece, ero molto più tranquillo. Quando ho visto che anche a Crocetta Sud le colonnine risultavano fuori servizio, non mi sono preoccupato. Mi sono comunque fermato per la consueta pausa e, passando davanti alla stazione di ricarica, ho notato con sorpresa che il display era acceso.
Ho collegato l’auto e avviato la ricarica: funzionava tutto. A quel punto sono entrato nell’autogrill e ho segnalato la cosa a un addetto, che ha contattato Autostrade per comunicare il ripristino della colonnina e chiedere la rimozione dell’avviso.
Un piccolo episodio, ma significativo: l’esperienza diretta può rivelarsi molto meno complicata di quanto suggerisca la narrazione che accompagna spesso l’auto elettrica.
Electroverse, autonomia reale e costi del viaggio
Durante tutto il viaggio ho utilizzato la mia solita app, Electroverse, con cui mi trovo molto bene perché è interoperabile con gran parte dei principali circuiti europei. Ancora più pratica, per me, è la relativa card, che permette di avviare la ricarica in modo immediato.
Il viaggio mi è servito anche per capire meglio l’autonomia reale della Dolphin Surf nelle diverse condizioni di guida. Quella dichiarata è di 322 chilometri, ma quando ricarico al 100% il computer di bordo indica spesso fino a 350 chilometri.
In autostrada, seguendo la velocità del traffico, ho sperimentato un’autonomia effettiva superiore ai 200 chilometri: sufficiente per affrontare più di due ore di guida senza ansia.
In genere mi fermavo con circa il 20% di batteria residua, o poco meno, senza mai scendere sotto il 10%di carica residua. Ogni notte sono riuscito a riportare la carica al 100% utilizzando una colonnina pubblica vicino all’albergo. In un’occasione ho dormito in campeggio e ho utilizzato il caricatore d’emergenza collegandolo a una normale presa di servizio per camper.
Non ho registrato statistiche precise su consumi e costi, ma i consumi mi sono sembrati in linea con quelli della mia percorrenza quotidiana, circa 100 chilometri per andare al lavoro. La spesa per le ricariche è stata invece sensibilmente più bassa grazie alle tariffe francesi e spagnole, senza dover cercare continuamente le offerte più convenienti.
Anche con la piccola elettrica “si può fare”
Il viaggio da Bologna ai Paesi Baschi, che ho ripetuto anche a settembre, è stato per me un successo. E c’è un aspetto che tengo a sottolineare: ho 30 anni, ma non sono uno smanettone appassionato di tecnologia. La uso solo quando serve e quando è alla portata di tutti.
Per questo considero l’esperienza particolarmente significativa. Non ho pianificato ogni sosta al minuto, non ho utilizzato strumenti complicati e non ho dovuto sviluppare particolari strategie per gestire la batteria.
La mia BYD Dolphin Surf, un’auto compatta pensata soprattutto per la città e nella quale mi trovo benissimo nell’uso quotidiano, mi ha permesso di affrontare anche un viaggio internazionale di 1.500 chilometri senza particolari difficoltà. Per me è stata la dimostrazione concreta che, con un minimo di flessibilità e soste ragionevoli, viaggiare in elettrico può essere un’esperienza normale, rilassante e persino piacevole.
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