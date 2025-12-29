Da Bari a Otranto la ricarica è un’incognita. È quel che lamenta un lettore, chiedendo maggiore attenzione per un tratto di Puglia molto trafficato. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettico.it

Da Bari a Otranto colonnine assenti o mal funzionanti

“Sono un fedele lettore e vi ringrazio per la divulgazione che fate. Nel tempo avete contribuito a convincermi che la mobilità elettrica è ampiamente alla portata di molti, se hanno possibilità di ricaricare a casa. Il problema diventa quando si è costretti a caricare in qualche colonnina. Nel mio Salento ci sono zone, e rinomate località turistiche, dove o sono assenti (Marina di Nardò) o non funzionanti. E se le trovi, sono anche male organizzate. Ad Otranto unica colonnina con la segnaletica che lascia lo spazio per un solo posto auto!!! Non va meglio nella più organizzata Bari. In prossimità della Fiera del Levante stessa situazione: 2 colonnine per soli 2 posti auto. Mi chiedo se sia possibile che nessuno verifichi queste installazioni. Il gestore sicuramente ha minori incassi o fatto un investimento inutile. Bella la transizione green, ma quando trovo queste situazioni ho difficoltà a convincere che già oggi tutti possiamo guidare una BEV. Ancora grazie“. Davide Andrea Russo, Galatina (Le)

Carenze gravi, in unazona ad alto afflusso turistico