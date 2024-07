Da Banca Intesa a Corrente 11 milioni per 560 veicoli elettrici

Banca Intesa Sanpaolo finanzierà con 11 milioni di euro Tper per aggiungere 560 veicoli elettrici al servizio di car sharing Corrente.

Banca Intesa ha sottoscritto il finanziamento a favore di Corrente attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

L’operazione servirà all’acquisto di ulteriori mezzi totalmente elettrici utilizzati per il servizio di sharing a Bologna, Ferrara, Imola e in altre aree di interesse della società (come il polo universitario UniCal di Cosenza e Rende). Corrente oggi conta circa 90mila utenti e ha una delle flotte elettriche (auto e scooter) tra le più rilevanti per dimensioni a livello europeo.

Spiega Fabio Teti, Direttore amministrazione e finanza di Tper e responsabile del progetto Corrente: «Con questo importante finanziamento abbiamo dato corso ad un upgrade della flotta con l’acquisto di nuove Volvo EX30 100% elettriche, un passo avanti importante dal punto di vista della sicurezza e dell’efficienza in termini ambientali. Acquistiamo inoltre altri e-scooter, comodi nell’impiego urbano».

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato dal CEO Carlo Messina, è da tempo in prima linea nella transizione green con un’offerta sempre più ampia di prodotti di investimento sostenibile. Tra il 2021 e il primo trimestre 2024 ha erogato circa 47,2 miliardi di euro dei 76 miliardi di nuovo credito disponibile a supporto di green economy, economia circolare e transizione ecologica in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026.

