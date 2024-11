Da Baku la chiamata finale all’Astronave Terra

Chiamata finale per l’Astronave Terra è il sottotitolo della quarta edizione del best seller di Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani dedicato alla transizione energetica, sempre più urgente con l’aggravarsi dell’emergenza climatica. Armaroli l’ha ribadito rispondendo ai lettori di Vaielettrico nel webinar di giovedì scorso, da oggi riproposto sul nostro canale Youtube. Ed è anche il succo dell’appello lanciato da Simon Stiell, Segretario Esecutivo di UN Climate Change, aprendo, a Baku, i lavori della 29 esima Conferenza delle Parti (COP) sul clima.

Non c’è più tempo da perdere, dice Stiell. In un contesto globale che vede le temperature aumentare e gli eventi meteorologici estremi diventare più frequenti, la conferenza è una chiamata urgente all’azione. «Se almeno due terzi delle nazioni del mondo non potranno permettersi di tagliare le emissioni rapidamente, allora ogni nazione dovrà pagare un prezzo brutale – ha esordito Stiell –. E l’intera economia globale sarà messa in ginocchio. Nessun paese è immune».

L’appello di Stiell da Baku: “O ci salviamo tutti insieme o non si salverà nessuno”

«Se almeno due terzi delle nazioni del mondo non potranno permettersi di tagliare le emissioni rapidamente, allora ogni nazione dovrà pagare un prezzo brutale – ha esordito Stiell –. E l’intera economia globale sarà messa in ginocchio. Nessun paese è immune».

Abbandonando l’idea che «finanziare l’azione per il clima sia un’opera di beneficenza» è indispensabile ora adottare un «nuovo ambizioso obiettivo di finanza climatica, nell’interesse di ogni nazione, comprese quelle più grandi e ricche» ha aggiunto. Passando alle cifre Still ha sottolineato che gli investimenti in energia pulita e infrastrutture per la resilienza climatica hanno raggiunto i 2.000 miliardi di dollari e sono ormai quasi il doppio di quelli per i combustibili fossili. Ma questo non basta ancora per garantirci di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi.

La transizione va accelerata, raddoppiando l’impegno finanziario «distribuito equamente tra tutte le nazioni» e attentamente monitorato perché si traduca in azioni concrete. «Ora – ha concluso – è il momento di dimostrare che la cooperazione globale non è ferma».

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –