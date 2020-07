Da Audi al Bayern 38 ricariche da 150 kW

Un anno fa la mobilità elettrica era stata al centro di un altro accordo, quello tra FC Barcellona e Seat. I due partner avevano annunciato di voler sviluppare soluzioni di micro-mobilità e di mobilità elettrica attorno al Camp Nou. Le strutture dello stadio della squadra catalana sono diventati così un laboratorio di prova per i progetti di mobilità urbana a Barcellona. Un’intesa definita “un’alleanza globale con il FC Barcellona per diventarne il socio esclusivo di automozione e mobilità… per le prossime cinque stagioni“.

La firma era stata apposta da Luca de Meo, il manager italiano allora presidente di Seat (ora numero uno Renault), e da Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona. La sfida era togliere dalle strada e dai parcheggi il mare di auto che solitamente si riversa attorno al Camp Nou per ogni partita del Barcellona. E vedere un fiume di monopattini (a emissioni e rumore zero) noleggiati solo per il tempo necessario per raggiungere e lasciare lo stadio (qui altre info) .