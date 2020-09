Da Arval il costo al km elettrico-benzina-diesel-ibrido

Arval, una delle maggiori società di noleggio, ha realizzato uno studio sul costo al km dei principali modelli. Nelle versioni elettrico-benzina-diesel-ibrido.

Arval fa conti per le auto aziendali, ma anche i privati…

Il costo al km è una valore fondamentale soprattutto per le aziende, a cui non basta sapere il prezzo di un’auto. Vogliono sapere anche quanto si spende per mantenerla e un riferimento fondamentale è appunto il costo al km, che comprende tutto. Acquisto, energia, manutenzione…Finisce tutto in quel che i francesi chiamano PRK, PRezzo km appunto, con il quale si può calcolare un’altra voce fondamentale come il Total cost ownership (TCO). Ovvero il costo totale di possesso, che varia a seconda dei km percorsi. Non a caso Arval chiama il suo studio TCO Scope 2020. I valori rilevati prendono a riferimento i prezzi francesi al 1° gennaio 2020, ma la situazione non si discosta di molto in Italia. Per ogni modello, il PRK è calcolato su un periodo di 48 mesi, con 4 diversi chilometraggi: 60 mila, 80 mila, 100 mila o 120 mila km. Ecco alcuni confronti, tra i tanti che si trovano nello studio.

–— Leggi anche: i costi al km ACI aggiornati per elettrico-ibrido-metano-GPL

Arval: Peugeot 208 vince l’elettrica su benzina e diesel

La 208 è particolarmente interessante perché fin dall’inizio è stata disponibile nelle tre versioni: elettrica-benzina-diesel. Entrambi i motori termici hanno 100 Cv di potenza ed emissioni di CO2 pari a 107 g./km (diesel) e 131 g./km (benzina). Il PRK della versione a batterie è sempre vincente: 0,357 euro per 60 mila km, contro 0,397 e 0,429 euro rispettivamente per diesel e benzina. Il costo al km diminuisce con il totale dei km percorsi nei 48 mesi: la e-208 arriva 0,287, 0,253 e 0,228 per 80 mila, 100 mila e 120 mila km. Pesano naturalmente gli incentivi (comunque minori che in Italia) e il basso costo della manutenzione e dell’energia (quest’ultima più buon mercato che da noi). E anche il buon valore stimato per la rivendita dell’usato alla fine dei 4 anni.

La Zoe invece “perde” con la Clio benzina e diesel

A differenza della 208 elettrica, la Renault Zoe nel costo al km- PRK soccombe davanti a un modello di casa della stessa categoria come la Clio. Arval spiega tra l’altro che il valore di rivendita dell’usato è molto migliore nelle versioni termiche. E che la Zoe è anche penalizzata da una differenza nel prezzo d’acquisto rispetto alla Clio decisamente più alto rispetto alle diverse versioni della Peugeot. Risultato: su 60, 80 e 100 mila km, la versione a benzina è la più economica, con PRK rispettivamente di 0,345, 0,289 e 0,262. A 120 mila km, la versione diesel prevale con 0,239 euro.

Nella VW Up l’elettrica meglio anche del metano

Anche in una piccola come la Volkswagen Up, Arval suggerisce l’elettrica come la versione più economica. Peccato solo che la Casa tedesca ne produca poche, molte meno di quel che il mercato richiederebbe. La versione a metano, che pure in Francia gode di un regime fiscale molto favorevole, è penalizzata da un budget di manutenzione più costoso e anche al costo del gas per automazione. Risultato: la versione a metano ha un PRK è di 0,332 euro per 60 mila km, contro 0,363 per la benzina e 0,263 per l’elettrico. Con 120 mila km il risultato non cambia: l’elettrico (0,170 euro) prevale, seguito da metano (0,213) e benzina (0,241).

Hyundai Ioniq: elettrico meglio di ibrido e ibrido plug-in

Nella Ioniq si sono confrontati invece tre diversi gradi di elettrificazione: ibrido, ibrido plug-in ed elettrico puro. E anche qui torna a prevalere l’elettrico, con 0,443 euro al km per 60 mila km (0,538 euro per l’ibrido semplice 0,570 per il plug-in). A 120 mila km il costo al km dell’elettrico prevale ancora con 0,262 euro (0,328 con l’ibrido e 0,331 euro per il Plug-in Hybrid).

E persino in casa Mercedes prevale l’elettrico

E con i modelli premium, più costosi? Persino in casa Mercedes prevale l’elettrico, anche se il confronto (come per la Renault, del resto) non è proprio omogeneo, ma tra modelli diversi. Basta guardare la tabella sopra per vedere che l’elettrica EQC 400, un Suv, prevale nettamente su un altro modello come la GLC 300. Anche nella versione PHEV, ovvero ibrida plug-in.