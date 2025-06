Da Ancona al Trentino con la Spring: meglio fuori autostrada?

Da Ancona al Trentino con la Dacia Spring. Giulio sta progettando il viaggio per le vacanze, con un dubbio: meglio fuori autostrada? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Da Ancona al Trentino: un’ora in più e una ricarica in meno

“Sono un felice possessore di una Dacia Spring del 2021 (con ricarica AC/DC) da circa 2 mesi e per il momento ne sono pienamente soddisfatto. Vivo in provincia di Ancona e ricarico sempre da casa, grazie al mio impianto fotovoltaico. È l’unica macchina che abbiamo in famiglia. Non usiamo spesso l’auto e per ora ci stiamo trovando molto bene, senza problemi. Abbiamo anche fatto diverse gite fuori porta di 150-200 km sia in autostrada che su strade provinciali. Mai una difficoltà. Solo soddisfazione e risparmio. Avrei bisogno di un vostro prezioso consiglio: sto pianificando un viaggio per andare in ferie tra 20 giorni in Trentino, per un totale di circa 500 km (solo andata). L’app ABRP ipotizza che ci vorranno circa 6h e 32 minuti di viaggio + 1h e 51 minuti di ricarica (4 soste): totale di 8h e 43 minuti. Tutto questo ovviamente passando per l’autostrada (allego immagine con il percorso). Ed è qui che arriva il bello! Sto pensando seriamente di evitare le autostrade e passare solo per superstrade e strade provinciali. Molti di voi grideranno FOLLIA!!! Ma…sempre ABRP ipotizza questo percorso, che allego. 7h e 55 minuti di viaggio + 1h e 23 minuti per 3 ricariche: totale 9h e 33 minuti. All’incirca 1h in più (e una sosta ricarica in meno).

Consumerei meno, senza pagare il pedaggio: perché no…?

Ho calcolato che il pedaggio dell’autostrada sarà circa di € 70 (andata+ritorno) e consideriamo anche il fatto che i punti di ricarica non sono tantissimi e le ricariche molto più costose. Passando per strade senza pedaggio, avrò la possibilità di fermarmi a ricaricare dove mi pare, magari trovando una colonnina all’ombra, e nel frattempo visitare qualche luogo o qualche negozio vicino. Quei 70€ di pedaggio risparmiati in pratica li userei per pagare le ricariche (senza contare che come già detto in autostrada le ricariche costano di più). Aggiungo che non mi trovo molto a mio agio nel guidare la Spring in autostrada. Andando con limitatore a 95-100 kmh, mi trovo spesso in mezzo ai camion e i sorpassi non sono il suo forte a quelle velocità. Per non parlare poi degli spostamenti d’aria o del vento. Ultima osservazione: il consumo. È normale che in autostrada aumenti. Facendo qualche test, ho calcolato che su 100 km a 95 kmh, la batteria cala circa il 12% in più, rispetto alla tangenziale e infatti ABRP ha considerato una ricarica in più in autostrada. Tutto questo potrebbe variare in base al traffico e vari imprevisti lungo la strada, ma secondo voi può valerne la pena? È così semplice o mi sfugge qualcosa?”. Giulio Santoleri Un altro modo di viaggiare, perché no?

Risposta. Viaggiare in autostrada sulla prima corsia non è il massimo. Si procede schiacciati tra un camion e l’altro e con una bella sequela di buche, create proprio dal passaggio dei mezzi pesanti. Ergo: se non c’è una fretta particolare, l’idea di raggiungere il Trentino utilizzando le statali con una piccola auto come la Spring ci sembra più che praticabile. È un altro concetto di viaggio, più lento e riposante, senza l’assillo di arrivare il più presto possibile. E la differenza di consumi, secondo noi, si rivelerà anche supeiore al 12%. Sappiamo che ci sarà chi sghignazza davanti a pianificazioni di questo genere, ma francamente non ce ne preoccupiamo troppo. Ergo: buon viaggio e ci racconti com’è andata.