Cybertruck a due ruote: P1 Infinite Machine

Il cybertruck su due ruote esiste, ma Tesla e Elon Musk non c’entrano niente stavolta. Si tratta dello scooter elettrico P1 dell’azienda con Infinite Machine che ha sede a Brooklyn.

A dire il vero già lo scorso anno Infinite Machine aveva lanciato questo mezzo a due ruote dal design futuristico e dalle linee squadrate. Tale scelta e quella del colore grigio avevano fatto pensare a tutti gli addetti ai lavori il Cybertruck di Tesla. Ora siamo alla seconda produzione di P1, anche se è stata ribattezzata First Edition.

Un Cybertruck a due ruote 1 di 7

Estetica futuristica certo, ma anche particolari tecnici di pregio come il telaio monoscocca in pannelli di alluminio e acciaio e un frontale con una spettacolare griglia di luci a LED. Sono tutti particolari che rendono accattivante questo scooter elettrico che sembra un cybertruck a due ruote. Molto interessante la parte posteriore, dove rimuovendo le coperture laterali, è possibile montare sistemi modulari per aggiungere vani portabagagli esterni, con borse o addirittura altoparlanti o batterie plug-in aggiuntive per aumentare l’autonomia. Altri spazi sono presenti sul retro, sotto la sella e vicino alle gambe.

Cybertruck a due ruote: P1

Negli ultimi tempi a dire il vero diverse aziende hanno incoraggiato i loro ingegneri a percorrere percorsi di progettazione più avventurosi. si tratta per lo più di piccoli costruttori come Stilride e Bandit9, ma anche grandi marchi come Horwin e BMW. Infinite Machine a sua volta percorre decisamente una via non tradizionale e sembra essere stata fortemente influenzato dalle linee geometriche squadrate e appuntite del Cybertruck di Tesla. La startup ha aperto le prenotazioni per la prima produzione nell’ottobre 2023 e ora si sta preparando a lanciare questa First Edition ancora più limitata.

“Abbiamo avuto un grande successo con il nostro lotto di produzione originale P1 e vogliamo sfruttare questo slancio aprendo ulteriori ordini per le consegne il prossimo anno”. Parola, del cofondatore dell’azienda, Eddie Cohen. Questo nuovo lotto presenta lo stesso telaio in acciaio verniciato a polvere con pannelli in alluminio anodizzato dell’originale di una anno fa. L’area di carico posteriore è modulare, consentendo di personalizzare lo spazio bagaglio per soddisfare le esigenze individuali. È presente un meccanismo di gancio per borsa/blocco del casco sulla console a gradino, oltre a un ampio spazio per riporre gli oggetti sotto il sedile.

Caratteristiche e costo top

Il motore è piazzato nel mozzo e ha una potenza di 6 kW. Raggiunge un picco di 12 kilowatt per velocità massima di quasi 90 km / h. La batteria rimovibile certificata UL offre un’autonomia di poco inferiore ai 100 chilometri. usando un pacco da 72 V 3,2 kWh. Il “cruscotto di livello automobilistico” al centro del manubrio gestisce una piattaforma operativa proprietaria nota come InfiniteOS e consente l’accesso tramite touchscreen al sistema di controllo di bordo. Ci sono inoltre fotocamere anteriori e posteriori, il rilevamento della posizione GPS e sistema di sblocco da remoto tramite un’app per smartphone.

L’azienda riferisce che il cybertruck a due ruote P1 è dotato di sistema frenante con ABS, il sedile può ospitare pilota e passeggero. Sono poi disponibili batterie di ricambio e anche un rimorchio dallo stile simile. La tiratura di P1: First Edition è limitata a 250 unità e le prenotazioni sono aperte ora. Il prezzo di partenza è di 10.000 dollari, con un deposito di 1.000 dollari che ti assicura il posto nella coda di produzione. La spedizione ai clienti statunitensi inizierà nel 2025, mentre i clienti internazionali verranno inseriti in una lista d’attesa.

