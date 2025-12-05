Cybertruck: addio al piantone dello sterzo

Da sempre, il volante di un’auto è collegato meccanicamente alle ruote anteriori. Ma Tesla ha deciso di rompere questa tradizione. Perchè? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Il piantone dello sterzo non era già stato eliminato sul Cybertruck?” Federico

Steer-by-wire: la rivoluzione del controllo elettronico

Sì, il piantone dello sterzo è stato davvero eliminato sul Tesla Cybertruck. Al suo posto c’è un sistema steer-by-wire, cioè un controllo completamente elettronico tra volante e ruote. Quando il conducente gira il volante, non muove alcun organo meccanico: invia impulsi elettrici a una centralina, che li traduce nel movimento delle ruote.

Questa innovazione libera spazio nell’abitacolo, aumenta la sicurezza in caso di urto e permette una progettazione più flessibile degli interni, senza l’ingombro della colonna dello sterzo.

Più sicurezza e comfort di guida

L’assenza del piantone consente un abitacolo più sicuro: in caso d’impatto, non c’è un elemento rigido diretto verso il guidatore. Il sistema è comunque ridondante, con doppia elettronica e doppio controllo: se un modulo si guasta, l’altro subentra immediatamente per mantenere la piena manovrabilità.

Inoltre, il rapporto di sterzata può variare in base alla velocità: più diretto in manovra e più stabile in autostrada. Il risultato è una guida più fluida e personalizzabile.

Una tecnologia che viene dal cielo

Il principio dello by-wire non nasce con Tesla: da decenni aerei e navi usano sistemi simili, come il fly-by-wire, che traduce i comandi del pilota in segnali elettronici. Anche marchi come Lexus e Nissan avevano sperimentato soluzioni parziali, ma con un collegamento meccanico di emergenza.

Il Cybertruck è invece il primo veicolo di serie completamente privo di collegamento meccanico tra volante e ruote. Resta solo una sfida aperta: riprodurre il “feeling” meccanico, cioè quella sensibilità che il guidatore percepisce dal contatto con l’asfalto. Oggi, questo effetto viene simulato elettronicamente.

Verso un’auto tutta digitale

Lo steer-by-wire è solo l’inizio: in futuro potremmo vedere auto completamente digitali, senza più alcun controllo meccanico diretto.