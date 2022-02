Cybersicurity, Reinova si allea con l’americana Block Harbor

Reinova e Block Harbor Cybersicurity svilupperanno assieme prodotti e servizi per la sicurezza informatica dei veicoli.

Reinova è il centro di eccellenza dedicato allo sviluppo e alla validazione di componenti per il powertrain elettrico e ibrido. Block Harbor Cybersecurity, con sede a Chicago, è fornitore dei principali OEM e fornitore Tier 1. E’ un partner collaudato nella cybersecurity automobilistica e dei veicoli.

Si sono uniti per creare un approccio di testing all’avanguardia per la verifica e la convalida della cybersecurity automobilistica e dei veicoli.

La Motor Valley testa la cybersicurity

L’azienda americana lancerà le attività di laboratorio nel secondo trimestre 2022, dalla sede di REINOVA Laboratories, nella Motor Valley. Avere la propria sede nella Motor Valley le permetterà di servire direttamente la sua comunità attraverso il laboratorio REINOVA x Block Harbor Vehicle Cybersecurity.

Quest’anno segna un importante punto di svolta nel mercato della mobilità e delle auto connesse. L’Unione europea ha infatti approvato la direttiva 155 che fissa una scadenza per gli obblighi normativi di cybersecurity nell’industria automobilistica. Entrerà in vigore in giugno. Il futuro della connettività dei veicoli, l’elettrificazione e l’autonomia, insieme ai corrispondenti modelli di business, dipenderanno così dalla cybersecurity.

Academy dedicata, insieme ad Adecco

Il CEO di Reinova Giuseppe Corcione ha deciso di investire risorse per sostenere l’infrastruttura e la formazione del personale nel nuovo campo di attività, creando una specifica Academy. Con il supporto del Gruppo Adecco l’Accademia permetterà ad entrambi i partner di rafforzare il set di competenze teoriche e pratiche in cybersecurity per contribuire a creare solide basi per la mobilità del futuro.

Il veicolo connesso sta diventando più complesso, con le integrazioni dei sistemi EV e autonomi. Perciò è più necessario che mai proteggerlo da interventi dall’esterno e da eventuali attacchi informatici. In base all’accordo siglato ieri i veicoli del futuro saranno testati nei Reinova x Block Harbor Labs con una ricerca continua direttamente nell’industria.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—