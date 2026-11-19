Cyberattacco alla app Chargemap. Ecco i fatti, così come ricostruiti dalla società francese, un punto di riferimento a livelo europeo nella ricarica.

“Una persona non autorizzata è riuscita ad accedere ad alcuni dati”

“Vi scriviamo per informarvi di un incidente di sicurezza che ha interessato il vostro account Chargemap”. Inizia così il messaggio inviato agli iscritti. “L’8 novembre Chargemap è stata oggetto di un attacco informatico. Una persona non autorizzata è riuscita ad accedere ad alcuni dati degli account utente, incluso il tuo. I nostri team hanno rilevato l’incidente il 10 novembre e risolto la vulnerabilità il 12 novembre. Abbiamo inoltre notificato l’incidente alla CNIL, l’autorità francese per la protezione dei dati. E successivamente analizzato i dati interessati al fine di fornirvi informazioni affidabili. Chargemap ha avviato le procedure per sporgere denuncia. E sta implementando risorse e misure di sicurezza aggiuntive per proteggersi da ulteriori attacchi di questo tipo”. La mail precisa che l’incidente “non riguarda i vostri metodi di pagamento, il vostro indirizzo postale, le vostre sessioni di ricarica (cronologia, luoghi, importi), le vostre fatture, il numero (RFID) della vostra carta Chargemap Pass o la vostra password in chiaro“.

Cyberattacco alla app Chargemap: le precauzioni suggerite

Il messaggio prosegue con l’elenco dei dati sottratti. Specificando poi quali sono i rischi per chi è stato hackerato: “Qualcuno potrebbe utilizzare questi dati per inviarti messaggi fraudolenti che sembrano credibili. Se utilizzi una password che hai già usato su altri siti web e se questa password venisse recuperata dal suo hash, la decrittazione potrebbe consentire a terzi malintenzionati di accedere ai tuoi altri account”. Ciudendo con una serie di consigli:

“Se accedi con una password, cambiala subito , così come su tutti gli altri servizi in cui utilizzi la stessa password.

, così come su tutti gli altri servizi in cui utilizzi la stessa password. Prestate attenzione a email, SMS o chiamate che affermano di provenire da Chargemap e vi chiedono informazioni personali.

a email, SMS o chiamate che affermano di provenire da Chargemap e vi chiedono informazioni personali. Chargemap non ti chiederà mai la password o i dati bancari tramite e-mail, SMS o telefono.

la password o i dati bancari tramite e-mail, SMS o telefono. Controlla regolarmente la cronologia delle ricariche nell’app e segnalaci eventuali sessioni di ricarica non effettuate da te.”

nell’app e segnalaci eventuali sessioni di ricarica non effettuate da te.”