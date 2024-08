Custom elettrica? Si può fare con il BMW CE 02!

Chi lo dice che le moto elettriche non possono essere “customizzate”? Ecco come si può trasformare un a BMW CE 02 in un mezzo davvero unico.

Si chiama Vagabund ed è il frutto della collaborazione tra l’omonimo studio di design di Graz e BMW Motorrad Austria. La base di partenza è il ovviamente il nuovo BMW CE 02, mezzo versatile e che sfugge dagli schemi, con un design unico e assolutamente distinguibile. Proprio delle sue linee si è innamorato Paul Brauchart, fondatore e amministratore delegato di Vagabund. “È stato subito un colpo di fulmine quando abbiamo visto il CE 02 per la prima volta ai BMW Motorrad Days a Berlino. Il design complessivo era semplicemente un ‘perfetto match’ per noi che cerchiamo sempre di percorrere nuove strade e reinterpretare i prodotti esistenti a modo nostro. In questo progetto, definiremmo l’approccio al design generale come un ‘retro-futuro’. Abbiamo cercato di combinare il design originale molto futuristico con alcune vibrazioni retrò e di conseguenza dare allo spettatore una sensazione familiare.”

Il risultato è un veicolo che fonde linee e icone del secolo scorso con elementi futuristici e d’avanguardia. Spicca ad esempio sul fianco destro la OB-4 Magic Radio, un “pezzo” di tecnologia contemporanea che si ispira agli anni Ottanta. È stato poi aggiunto un terminale di scarico che ospita un ombrello. Altro richiamo al mondo street sono le pedane che sono rivestite dello stesso grip delle tavole da skate.

Un progetto fresco e anche senza tempo, piacevole e divertente, ma che soprattutto sottolinea come la potenza creativa dei designer inizia sempre più spesso a esplorare il mondo dei veicoli elettrici, anche di quelli a due ruote.

