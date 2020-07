Cupra el-Born: la sportiva da 500 km di autonomia arriva nel 2021. Marchio spagnolo (creato da Seat), produzione in Germania, nella fabbrica VW di Zwickau.

Cupra el-Born: ci si aspetta un prezzo sui 50 mila

La piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen ha mille declinazioni e ci si aspettava che una di queste, la el-Born, arrivasse col marchio Seat. Gli strateghi del marketing hanno deciso diversamente, puntando inizialmente su un marchio più giovane e sportivo come Cupra, creato solo due anni fa. Non un’elettrica di basso prezzo, quindi, ma un’auto con prestazioni e autonomia importanti. La batteria da 82 kWh (77 netti) garantisce circa 500 km di autonomia, con ricarica super-fast per immettere un range di 260 km in 30 minuti.

L’accelerazione sul breve è dichiarata in 2,9 secondo nello 0-50 km. C’è da attendersi anche un prezzo importante, sui 50 mila euro, prendendo a riferimento la versione con batteria più capace della “cugina” Volkswagen ID.3. È la strategia usata da molti marchi nell’approcciare l’elettrico (Fiat con la 500 compresa). Ovvero: accompagnare la salita produttiva con versioni molto costose, da pochi pezzi. Per poi scendere di prezzi e contenti quando la catena di montaggio si è assestata.

“Prestazione fa rima con elettrificazione”

Wayne Griffiths, numero uno di Cupra, ha sottolineato come “la el-Born vanti tutti i geni del marchio. Abbiamo portato il concept originario a un livello superiore, creando un nuovo design sportivo e dinamico. E lavorando al contenuto tecnologico dal punto di vista ingegneristico. Cupra el-Born è la prova vivente che prestazioni ed elettrificazione possono essere un connubio perfetto”.

Il controllo dinamico dell’assetto (DCC Sport), spiega una nota dell’azienda catalana, “è stato sviluppato esclusivamente sulla piattaforma MEB per CUPRA el-Born. Combina l’altezza di guida sportiva della vettura con un sistema che permette di adattarsi automaticamente a qualsiasi condizione stradale. L’abitacolo è stato disegnato per racchiudere tutta la filosofia Cupra in termini di qualità, prestazioni e raffinatezza. Caratteristiche evidenziate…nei sedili sportivi di tipo bucket e nel nuovo volante con selettore del profilo di guida (Drive Profile Selection)…“.