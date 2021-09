Cupra Born in vendita, si parte da 38.900 euro

Cupra Born in vendita, con un listino che parte da 38.900 euro meno incentivi. Consegne dall’autunno, con motore da 204CV (150 kW) e autonomia di 424 km.

Cupra Born in vendita: 424km di autonomia

La potremmo definire la cugina “cattiva” (spagnola) della Volkswagen ID.3, con cui condivide la base tecnica, la piattaforma MEB. Lunga 4,32 metri (6 cm. in più della ID.3) la Born nasce con “una struttura telaistica che punta ad esaltare l’handling e l’agilità nei cambi di direzione“. Uno spoiler anteriore delimita la parte inferiore del frontale. Idem per il posteriore, sovrastato da uno spoiler al tetto molto pronunciato. La batteria da 58 kWh è stata concepita con struttura a moduli di spessore contenuto, per poterne ricavare l’alloggiamento nel pianale fra l’avantreno e l’asse posteriore. L’offerta di ruote in lega comprende cerchi con misure che spaziano da 18’’ (di serie) a 20’’. Posto di guida e abitacolo sono “driver oriented”: il volante ha una conformazione sportiva, con la parte inferiore rastremata. Il Virtual Cockpit frontale gestisce le informazioni di marcia. Mentre il Media System con schermo capacitivo da 12” di serie è il centro multimediale e informativo della vettura, attraverso il quale impartire ogni comando.

Ricarica fino a 100 kW in DC, fino a 11 kW in AC

La ricarica può avvenire nelle colonnine in corrente continua CCS Combo con potenza fino a 100 kW e nelle colonnine in corrente alternata e fino a 11 kW. Nel comunicato messo in rete da Cupra si enfatizza molto la dotazione di ADAS. Oltre ai sistemi di sicurezza di serie come Front Assist, Lane Assist, Riconoscimento della stanchezza e Sistema e-Call, spicca l’Head-Up Display con realtà aumentata. Con un sistema di proiezione che genera le informazioni e le notifiche di guida direttamente sul parabrezza, integrandole con il variare dell’ambiente esterno. Il guidatore è così informato senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. La Born include anche tecnologia Car2X, il nuovo sistema di gestione delle informazioni sul percorso che utilizza l’antenna del segnale WiFi 5GHz posizionata nello specchietto retrovisore interno. Dopo la versione di lancio, la Cupra sarà disponibile anche in una versione meno potente e costosa, con motore da 150 CV (110 kW). E anche in allestimento con autonomia estesa: 540 km con batteria da 77 kWh.