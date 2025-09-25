- Immatricolazione: 11/2021
- km percorsi: 52 mila
- Stato batteria: 92%
- Località: Verona
- Prezzo: 21.000 euro
Cupra Born 58 kWh 204cv con batteria al 92%
“Vendo Cupra Born con 52 mila km, immatricolata nel novembre 2021. Stato batteria: 92% certificato da Power checK Control by Power Cruise Control. Colore Aurora Blu, macchina appena gommata all-season, certificato verticleauto.com. Batteria ancora in garanzia fino al 2029 o fino a 160.000Km. Equipaggiamento: Skyline Pack, Tech Pack M, Pilot Pack L, Protect Pack M, Top View camera. Kessy Advance con illuminazione maniglie porte anteriori, Head-up Display. Sedili sportivi avvolgenti in Dinamica Grigio Granito (regolazione elettrica, riscaldanti e massaggio), cerchi 20“. Prezzo: 21 mila euro. Per contatti scrivete a diegofincato@gmail.com
Le ultime offerte (1) Dacia Spring del 2023
Dacia Spring del 2023 con 30 mila km percorsi vendesi. La propone Attilio, un lettore della provincia di Pavia che assicura che l’auto è in ottime condizioni. Si tratta della versione Confort Plus, il prezzo richiesto è di 7.800 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail pavinattilio@yahoo.it.
Le ultime offerte (2) Volkswagen e-Up del 2020
“Vendo Volkswagen e-Up! Model Year 2021, ultima versione prodotta. Ottime condizioni. Accessori: bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, sound pack, fondo bagagliaio regolabile, rete ancoraggio bagagli. Di serie:retrocamera, cruise control, Bluetooth, vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico, Lane Assist, volante multifunzione in pelle. Vettura a Bologna centro“. L’auto, immatrciolata nel novembre 2020, ha percorso35.500 km. Il prezzo richiesto è di 12.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail fredewilma@tiscali.it
Le ultime offerte (3) Model 3 Standard Range 2020
“Vi chiedo di pubblicare nel Vs. spazio un annuncio di vendita per la mia Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD con gancio traino estraibile. È stata immatricolata nelsettembre del 2020 e ha percorso km 120.000. Garanzia su motore e batteria Tesla sino al settembre 2028. Gancio traino estraibile. Esterno ok conpiccola strisciata lato posteriore sinistro come in foto. Interni in ordine con tappeti dedicati. Prezzo 19.700 euro poco trattabile“. Per contattisi può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail avvdebernardi@gmail.com
Le ultime offerte (4) Model 3 Dual Motor 2020
Le ultime offerte (5) Fiat 500e Icon Cabrio
“Vendo a Torino Fiat 500e Icon Cabrio. Anno: 2020 Agosto. Chilometri:98.100. Prezzo: 12 mila euro. Colore Esterno: Grigio Opaco (Introvabile!). Batteria: 42 kWh (garanzia fino 2027). Ricarica: fino a 11kW in ACe fino a 85 kW in DC. Autonomia: WLTP 320 km (reale urbano in modalità range). Potenza max: 118 CV. Velocità max: 150 km/h. Stato Vettura: Ottimo (segni minimi di usura). Stato pacco batteria (SOH-C): 90,980 %. Capacità pacco batteria (completo): 120,0 Ah.Capacità pacco batteria (residuo): 109,3 Ah. Cavo di ricarica Modo 2. Cavo di ricarica domestico. Treno di gomme estive: usura 50% (attualmente monta gomme invernali)“. Per contatti: skyluke87@gmail.com
Le ultime offerte (6) Mercedes Classe B 2016
“Vendo Mercedes Classe B 250 da 190 cv electric drive, bianca, interni in pelle nera,113.700 km, autonomia 240 km, fari a led, retrocamera. Batterie al 100%, cerchi 17 in lega, frenata assistita, frenata d’emergenza con radar, full optonial“. Il prezzo richiesto è di 10.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente all’indirizzo mail dangeloroberto75@hotmail.it . Oppure, per altre informazioni, scrivete a info@vaielettrico.it .
Le ultime offerte (6) Volkswagen e-Up del 2021
“Vendo, a causa del mio trasferimento in UK avvenuto poco dopo l’acquisto della vettura, auto 100% elettrica e-up! Volkswagen 4-Up colore bianco e nero. Modello full optional. Tettuccio e specchietti neri e vetri oscurati. Soli 2000 km. Modello e-up 61 kW/ 83 CV. Batteria: 36,8 kWh. Media km con un pieno: 260. Colore carrozzeria: Pure White Deep Black perlato. Colore interni: nero titanio – quarzo . Prezzo: 17.000 euro”. Per contatti: armatielena@gmail.com
