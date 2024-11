Anno : 12/2022

: 12/2022 Km : 34.000

: 34.000 Stato Batteria : n.d.

: n.d. Città: Brescia

Brescia Prezzo: 21.000 euro

Cupra Born 58 kW con 34 mila km percorsi vendesi: la propone Fabio, un lettore bresciano. Per i vostri annunci potete scrivere a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Cupra Born 58 kWh del dicembre 2022 con 34 mila km percorsi

Ecco il testo dell’nnuncio che ci ha inviato Fabio: “Causa imprevisti ed impellenti motivi familiari, devo liberarmi del mio gioiello. E’ stata la mia prima esperienza in elettrico, ma ho percorso 34.000 KM da favola. L’auto è perfetta e sono disponibile per qualsiasi controllo. La richiesta economica, 21 mila euro, è trattabile“. Per contatti potete scrivere alla mail garganofabio65@gmail.com Oppure per informazioni a infi@vaielettrico.it .

— Nelle nostre Sezioni dedicate all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte man mano pubblicate. In genere chi vende non lo fa perché stufo dell’elettrico, ma per passare a un’altra EV. Più recente e con maggiore autonomia. E chi è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratti solo di annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute negli ultimi anni.

Abbiamo testato l’auto elettrica che si ricarica in meno di 14 minuti!! Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano