CSC RX1E: l’enduro elettrico per il fuori porta

Viene dalla California ed è la nuova moto elettrica svelata dal dealer CSC Motorcycles. RX1E conta su velocità, autonomia e prezzi ridotti per farsi strada negli Stati Uniti.

Sul mercato americano delle due ruote elettriche c’è sempre qualcosa che bolle in pentola. A pochi giorni dalla presentazione dell’accattivante Ryvid Anthem, e a distanza di qualche ore dal lancio della nuova Zero DSR/X, ecco che sempre in California vengono tolti i veli ad un’altra moto inedita a zero emissioni.

Questa volta non si tratta del debutto assoluto di una delle tante start-up nascenti, ma del nuovo passo in avanti nel mondo della mobilità green di una società ben nota negli Stati Uniti: la CSC Motorcycles.

L’azienda di Azusa (contea di Los Angeles) opera sul mercato nord-americano ormai da più di 30 anni e si è specializzata nell’importare e rivendere con il proprio marchio motociclette (ma anche e-bikes) prodotte altrove, prevalentemente in Cina.

Nel 2018 ha deciso di provare il grande salto nella mobilità elettrica, cominciando ad introdurre nella propria gamma alcune moto e scooter green, con discreto successo. Oggi CSC Motorcycles crede molto in questo settore, magari pensando ad uno sbarco in Europa. E la nuova enduro da turismo RX1E è la carta su cui puntare. O così sperano in California.

RX1E non è solo da città

La moto in questione è infatti la più prestazionale ed evoluta delle due ruote elettriche marcate CSC (le altre sono due scooter, Monterey e Wiz, e la piccola City Slicker) e presenta caratteristiche interessanti.

La stazza da moto tourer nasconde in realtà un’anima cittadina, che però non disdegna l’avventura. Il motore centrale da 18 kW di picco (8 nominali) lancia infatti il mezzo fino ai 130 km/h, pur senza un’accelerazione bruciante (0-100 in 9 secondi).

La batteria agli ioni di litio da 6,16 kWh (96V – 64 Ah) consente poi un’autonomia di carica interessante: 180 km dichiarati. Magari non saranno del tutto realistici una volta in marcia, ma anche se fossero un po’ meno, sarebbero comunque molti per una moto sostanzialmente urbana.

La ricarica totale avviene in 6 ore con il caricatore in dotazione, che permette la carica anche con la presa domestica.

Qualità-prezzo ottimale?

La RX1E monta freni a disco ed è dotata di ABS Bosch. I cerchi sono da 17” e le sospensioni regolabili. Particolarità: la frenata posteriore si attiva con il tradizionale pedale destro e non con la leva sul manubrio come nella maggioranza delle moto elettriche moderne.

Come detto, la RX1E ha un aspetto da enduro da viaggio, enfatizzato dal tris di borse di serie di cui è equipaggiata (un bauletto e due laterali). Armata di tutto punto, il peso totale della moto aumenta di quasi 15 kg (sono circa 212 kg in ordine di marcia) ma lo spazio di carico se ne avvantaggia (72 litri).

La posizione è alta in sella, i fari sono full LED e la strumentazione è completa e digitale.

CSC Motorcycles punta poi molto forte sul rapporto qualità-prezzo. La RX1E sbarcherà sul mercato Usa la prossima primavera, in tre colorazioni, al costo di 8.500 dollari. Un prezzo di listino considerato molto buono visto le prestazioni che offre la moto.

Per l’Europa sarà, eventualmente, un capitolo a parte.

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —