Crowfunding ToMove, calcio d’inizio e fa subito gol

Missione compiuta in un’ora: tanto è bastato a ToMove per centrare l’obiettivo base dell’operazione di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter (traduzione letterale “calcio d’inizio”). «Che emozione: traguardo raggiunto in un’ora!» commenta Andrea Strippoli, co fondatore e Ceo della startup torinese che dall’autunno inizierà a consegnare i suoi cilomotori elettrici 100% italiani TOM.

«Mentre preparavo la campagna, speravo che ad altri piacesse il monopattino elettrico pieghevole ToMove tanto quanto a noi, in modo da poter costruire una comunità forte: ma non mi aspettavo un calcio d’inizio come questo» scrive Andrea sulla pagina Kickstarter di ToMove. Calcio d’inizio è la traduzione letterale di Kickstarter.i «Più grande è la nostra comunità, più veloci e migliori saremo nella costruzione dello scooter ToMove definitivo» aggiunge.

Altri 28 giorni per salire su TOM a prezzi scontati

Nella prima ora di campagna, ieri, ToMove ha raccolto 21.666 euro, poi saliti a 25.013 euro a fine giornata grazie al contributo di 18 sostenitori. L’obiettivo iniziale minimo era di raggiungere gli 8.000 euro. La raccolta continuerà ancora per 28 giorni, dando la possibilità a tanti altri (quanti? Cento o mille?) di comprare lo scooter TOM a prezzo quasi dimezzato. Una sorta di e-commerce in prevendita. D’ora in poi, infatti, non saranno più semplici prenotazioni, cioè i nove dollari di cui parlammo nell’ultimo articolo. Ora si fa sul serio e i sottoscrittori avranno tre possibilità:

-versare almeno 10 euro dando semplicemente un aiuto alla start up nella delicata fase di avvio della produzione.

-versare 1.589 euro entro due giorni (e con un numero limitato di pezzi) conseguendo così uno sconto di 1.410 euro sull’acquisteranno dell’e-scooter pieghevole in bamboo. Lo sconto sul prezzo definitivo (2.999 euro) è dunque del 44%.

–versare 2.055 euro fino al termine della campagna, con uno sconto che a questo punto scende al 27%.

Casco e livrea personalizzati a 299 euro

Lo scooter TOM si può personalizzare con una livrea anche brandizzata e un casco Bell coordinato aggiungendo altri 299 euro.Vedete qui sopra un rendering di come potrebbe essere un TOM con le insegne di Vaielettrico.

L’e-scooter è interamente prodotto in Italia, il powertrain (batteria ed elettronica di controllo) sono derivati dell’ E-Power realizzato da Dell’Orto in partnership con Energica Inside e Reinova. «Stiamo definendo in questi giorni gli accordi con le aziende da cui usciranno materialmente i nostri scooter _ dice Strippoli _, ma saranno tutte italiane, a chilometro zero per così dire».

Le prime spedizioni saranno riservate a chi acquista TOM su Kickstarter e sono programmate a partire da ottobre. Per le spedizioni in Europa il costo va da 25 a 60 euro. Poi sarà commercializzato attraverso distributori, ma a prezzo pieno.

TOM è omologato come scooter elettrico L1 con velocità massima di 45 km/h. Sul mercato francese arriverà una versione con velocità massima autolimitata a 25 km/h per rientrare nella sottocategoria dei ciclomotori leggeri che possono viaggiare anche sulle piste ciclabili, una sorta di ibrido fra e-bike ed e-scooter.

