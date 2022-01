Crossway, il bus elettrico Iveco con batterie Microvast

Crossway Low Entry: arrivano i nuovi bus elettrici costruito a Torino da FPT Industrial per Iveco Bus , con batterie fornite da Microvast Holdings.

Crossway: il pacco-batterie varia da 400 a 466 kWh di capacità

L’aggiudicazione del contratto è stata ottenuta sulla base dell’accordo del 2019, una collaborazione industriale e commerciale tra Microvast e FPT Industrial. Quest’ultima gestisce lo sviluppo dell’integrazione meccanica e termica e l’industrializzazione di pacchi-batteria ad alta tensione per veicoli commerciali. Per il Crossway LE (Low Entry, con pianale ribassato), Microvast ha progettato e FPT Industrial ha industrializzato un pacco batterie ad alta densità energetica. Si può variare da 400 a 466 kWh, a seconda delle esigenze della missione operativa. “Questo pacco batterie di nuova generazione stabilirà uno standard del settore in termini di densità di energia e capacità di ricarica“, sostiene FPT. “E fornirà al Crossway LE fino a dieci anni di ciclo vita della batteria“.

Assemblaggio a Torino, consegne da metà 2023

Microvast fornirà le celle batteria e i moduli dai propri stabilimenti di produzione presenti in tutto il mondo, in base ai requisiti di progetto di FPT Industrial. Successivamente, FPT assemblerà i pacchi batteria nel suo stabilimento di Torino. L’autobus Crossway Low Entry Electric di Iveco Bus verrà presentato in gare di appalto nel 2022, con le prime potenziali consegne a partire dalla metà del 2023. Il progetto Crossway LE Electric di Iveco Bus affianca quello del nuovo Iveco e-Daily, che sarà lanciato alla fine del 2022. Il nuovo Daily elettrico sarà equipaggiato con un sistema modulare da 1 a 3 batterie con densità energetica da 37 a 111 kWh. Aprendo nuovi sviluppi nella collaborazione tra Microvast e FPT in questa prima applicazione, per diventare lo standard nei veicoli a emissioni zero del segmento cabinato.