Crollo in Germania: vendite EV -37%

Crollo in Germania nelle vendite di auto elettriche: -37% in luglio. È da inizio anno che, con l’azzeramento dei bonus, le immatricolazioni calano, ma mai così.

Si tratta di un risultato talmente negativo da indurre i costruttori tedeschi a rivedere al ribasso le stime di produzione per l’intero 2024. E un calo del genere è destinato a ripercuotersi fortemente anche sul totale delle vendite Europa, dato che la Germania è di gran lunga il primo mercato continentale. E che altri Paesi, tra cui la stessa Italia, hanno chiuso il mese con risultati delle vendite deludenti. Per la precisione le immatricolazioni di EV in Germania in luglio sono state 30.762, con una quota di mercato del 12,9%, più del doppio delle ibride plug-in (14.811, quota del 6,2%). Il dato più impressionante è che nessun modello ha raggiunto quota 2 mila auto vendute. Il più richiesto, la Tesla Model Y, si è fermato a 1.926, in un mercato molto frammentato e con scarti minimi tra un modello e l’altro. Sul podio sono finite due auto del gruppo Volkswagen, la Skoda Enyaq (1.718) e la Cupra Born (1.683).

La 500e resiste in 5° posizione dietro alla cinese MG4

Segue in quarta posizione la MG4, auto cinese che ancora non paga il pedaggio dei dazi introdotti dalla UE dal 5 luglio (le auto in consegna sono state sdoganate prima di quella data). E un buon risultato di vendita lo registra la Fiat 500e, in quinta posizione con 1.298 immatricolazioni, molte più di quante si registrino in Italia allo stesso mese (solo 170). Seguono tre modelli di marche tedesche (BMW iX1, VW iD.4-ID.5 e Audi Q4), con Hyundai Ioniq 5 e Volvo EX30 in 9° e 10é posizione. Come si diceva, sul risultato negativo (soprattutto in rapporto al luglio 2023, mese boom per l’elettrico), è legato soprattutto alla cancellazione degli incentivi. Ma gli analisti parlano anche di un collegamento con il momento no che sta attraversando l’economia tedesca, con il PIL in negativo. E le elettriche, si sa, costicchiano…

