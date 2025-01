Crollo di vendite in Germania, GB primo mercato EV in Europa

Crollo di vendite in Germania per le auto elettriche: -27.4% a quota 380.609 nel 2024. Il Regno Unito, con 381.970, diventa il primo mercato EV d’Europa.

Crollo di vendite in Germania: -27,4% a quota 380 mila

La cancellazione degli incentivi, decisa dal governo a fine 2023, ha pesato come un macigno sulle vendite di elettriche nel primo mercato d’Europa. Anche perché continuavano a girare voci su una reintroduzione dei bonus nel 2025. E così la quota sul totale delle vendite è caduta al 13.5%, rispetto a ben più robusto 17,7% dell’anno precedente. È il primo arretramento dopo 5 anni consecutivi di crescita ed è significativo che sia avvenuto in un 2024 caratterizzato invece dall’affermazione delle ibride: +12,7%. In calo (ma molto più contenuto) anche il mercato francese dell’elettrico: nel 2024 –2,6%a 290.611 immatricolazioni. Ma stiamo parlando comunque di altri pianeti rispetto all’Italia, dato che da noi ci si è fermati a quota 65.989. Anche sul mercato transalpino ha pesato il ridimensionamento degli incentivi progressivamente messo in atto dal governo di Parigi.

Tutt’altra storia nel Regno Unito, dove la quota sfiora il 20%

In crescita invece la Spagna, con 58.675 unità vendute, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023. Ma soprattutto corrono le vendite di elettriche nel Regno Unito: con le 381.970 auto immatricolate, la quota di mercato ha sfiorato il 20% (19,6% per la precisione). Se si considerano anche le ibride plug-in (8,6% di quota e 167.178 unità), si vede che il mercato delle auto ricaricabili con la spina è al 28,2%. Ancora una volta è stata Tesla a tirare la volata, conquistando una quota del 13%, davanti a una sfilata di marchi tedeschi: Volkswagen (8,7%), Mercedes (6,8%), BMW (5,8%) e Audi (5,6%). Nella top ten anche un marchio cinese, MG, sesta con una quota di mercato del 4,6%. Con le immatricolazioni del 2024, il numero delle auto elettriche in circolazione nel Regno Unito sale a un milione e 360 mila.

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it