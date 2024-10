Volkswagen, è crisi: taglio salari del 10%, licenziamenti e chiusura fabbriche

Per il crollo delle vendite di auto, si aggrava la crisi Volkswagen. Ai sindacati è stato annunciato un piano di tagli da almeno 4 miliardi di euro. Prevede una riduzione salariale del 10% per i dipendenti e il congelamento degli stipendi per gli anni 2025 e 2026. Si torna a parlare della chiusura di almeno tre stabilimenti: in Germania sarebbe la prima volta dalla fondazione del gruppo tedesco.

Per la Germania una crisi senza precedenti che di sicuro non aiuta il governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz. La frenata delle vendite in tutta Europa, il mercato di veicoli elettrici che non decolla, la concorrenza delle case cinesi: sono i motivi al piano di ristrutturazione presentato a Ig Metall. Il sindacato tedesco di settore, guidato da Daniela Cavallo (di chiare origini italiane), ha già fatto sapere che oggi fermerà la produzione. Mentre si terranno assemblee in tutti gli stabilimenti Volkswagen.

Per reagire al piano di tagli il sindacato IG Metall fermerà le attività in tutti gli stabilimenti

Per reagire alla crisi, i vertici di Volkswagen – come riporta il quotidiano economico Handelsblatt – starebbe valutando ulteriori tagli: una riduzione dei bonus riservati ai dipendenti nelle fasce salariali più alte, nonché dei bonus legati all’anzianità. Con circa 120.000 dipendenti in patria, l’azienda ha recentemente annunciato l’intenzione di chiudere alcuni stabilimenti (anche in Germania). E di prendere in considerazione eventuali licenziamenti. Volkswagen ha anche dichiarato di voler annullare la garanzia, in vigore da trent’anni, contro i licenziamenti in Germania.

Tutto questo mentre sta per iniziare la trattativa per il rinnovo del contratto. La piattaforma del sindacato prevede un aumento salariale del 7% e un miglioramento delle retribuzioni per gli apprendisti.

Nell’annunciare che la società sarebbe stata costretta a prendere provvedimenti, l’ad di Volkswagen Oliver Blume aveva così spiegato la situazione. “L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa. La Germania come sede aziendale sta restando ulteriormente indietro in termini di competitività”.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –