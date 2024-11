Crisi Volkswagen: colpa della fretta della UE?

Crisi Volkswagen: colpa della UE e di una transizione all’elettrico che dovrebbe essere più graduale? Marcello, che guida una ID.3, ne è convinto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Crisi Volkswagen: è la scadenza 2035 ad averla costretta a investire tanto e male?

“V i seguo ormai da tempo e sempre con grande interesse. Guido una Volkswagen ID.3 da quattro anni con grande soddisfazione per la qualità e il confort di guida che offre questa auto. In realtà è già la seconda, avendo sostituito l’anno scorso la First Edition con il restyling). A proposito della crisi di VW e di altre case automobilistiche, che hanno fatto investimenti importanti in questo settore, vorrei invitarvi a una riflessione sulla scadenza del 2035. Premetto che non c’è più tempo da perdere e che bisogna intervenire il prima possibile per ridurre le emissioni. Non credete che fissare una data di scadenza abbia portato le case produttrici ad investire tanto e male per cercare di rispettare proprio la data del 2035? Non è un caso che più di un marchio sia in difficoltà in questo settore. Forse occorreva una transizione più graduale, anche per formare gli automobilisti a prendere confidenza con una nuova mobilità. Mi piacerebbe conoscere il vostro parere in merito. Un saluto cordiale “ . Marcello Maritato

Un po’ troppo comodo prendersela con l’Europa…

Risposta. È un po' troppo comodo dare la colpa all'Europa per il forte rallentamento nelle vendite e nel fatturato che stanno subendo i principali costruttori europei, non solo VW Group. Pesano molti fattori, non ultima un'irragionevle corsa all'aumento dei prezzi, che ha messo fuori gioco tantissimi potenziali compratori. Inducendoli a rinviare l'acquisto dell'auto o, se costretti, a rivolgersi al mercato dell'usato. I costruttori tedeschi, poi, risentono anche dell'arrivo di nuovi competitor, che hanno sottratto quote di mercato. Parliamo della stessa Tesla, che in pochi anni è salita da zero a 1,8 milioni di auto vendute, proprio nella fascia di mercato più cara al made in Germany. E dei produttori cinesi, che crescono anche all'estero mese dopo mese. Quanto all'elettrico, la Volkswagen sta pagando errori per i quali può biasimare solo se stessa. Il modello su cui si puntava maggiormente, la ID.3, sconta gli enormi problemi iniziali di messa a punto del software. E l'Audi, che pure era partita in anticipo, vende meno della BMW. Colpa dell'Europa, dunque? Mah…