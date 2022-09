Crisi energetica? “Via i bonus per bici e auto elettriche”

Crisi energetica? La ricetta per uscirne è tagliare i bonus per bici e auto elettriche. Questa è la proposta di un commentatore economico come Alessandro Plateroti, ex vice-direttore del Sole 24 Ore e ora direttore del sito Notizie.it.

Crisi energetica? Plateroti: “Altro che ridurre la durata delle docce…”

L’idea di un inverno con problemi di approvvigionamento di luce e gas sembra avere annebbiato le menti. Pazienza per i politici, impegnati a promettere l’impossibile in campagne elettorale, ma anche i giornalisti con un certo pedigree sembrano avere perso la bussola. La pietra dello scandalo è dato dai risparmi volontari sul consumo di energia chiesti agli italiani. “Un dettagliato elenco di comportamenti che spazia dalla riduzione della temperatura e della durata delle docce, all’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione dell’acqua“, scrive Plateroti. “Fino alla riduzione del tempo di accensione del forno. Da non dimenticare anche l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non è in funzione…“. Eccetera eccetera.

…meglio sarebbe incentivare l’acquisto di candele

Ci sarebbero delle alternative? Certo che sì e Plateroti le ha scovate: “Il governo taglia il gas e i consumi di elettricità, ma lascia del tutto invariati gli incentivi a chi ne consuma di più, dalle auto elettriche alle biciclette a batteria. E se invece si facessi il contrario, almeno finché le bollette elettriche non torneranno sostenibili?“. Tra i grandi Paesi europei, siamo il Paese che in assoluto spende mano per passare a una mobilità più sostenibile, ma di questo Plateroti non si cura: “Se l’emergenza energetica è drammatica come sembra, logica e buon senso dovrebbero guidare le risorse da spendere, non la demagogia o le valutazioni elettorali“. Con una stupefacente conclusione, che avrebbe voluto essere ironica: “Da quanto visto finora, gli incentivi sugli acquisti di candele avrebbero forse convinto di più. Sia per onestà sulla crisi, sia perché le candele costano meno della luce, si producono in Italia e non finanziano la Russia di Putin. Ma la crisi del gas sarà lunga e imprevedibile: tutto il resta possibile.

SECONDO NOI. L’auto elettrica ha una caratteristica che fatica a entrare nella testa di politici e commentatori: può funzionare con un’energia che possiamo auto-produrre. Solare, eolico e idroelettrico sono le formidabili armi che l’Italia avrebbe per attenuare (non eliminare del tutto) la dipendenza energetica dall’estero. Eppure questo circolo virtuoso sta diventando il facile bersaglio di opinion maker a caccia di facili clic. L’attacco alle bici elettriche, poi, è stupefacente: i consumi sono risibili, in genere sostituiscono motorini vecchi e super-inquinanti. È come sparare sulla Croce Rossa, uno spot sempre in voga in Italia…

