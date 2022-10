Crisi energetica: il “modello Ponte Morandi” per le rinnovabili

La crisi energetica ripropone l’urgenza di trovare un’alternativa sicura e sostenibile al gas russo e alle fonti fossili. I progetti per installare in Italia la necesssaria potenza da fonti rinnovabili ci sono, ma la burocrazia li frena. Perchè non affidarsi a un Commissario straordinario all’energia che la scavalchi? Questa è la proposta di Vaielettrico. Voi cosa ne pensate?

Commissario taglia burocrazia, miracolo a Genova

Se c’è in Italia un caso virtuoso di efficienza amministrativa che tutti ricordano _ forse l’unico negli ultimi vent’anni _ è la ricostruzione a tempo di record dell’ex Ponte Morandi. Fu possibile ricostruirlo in dodici mesi e inaugurarlo a due anni esatti dal crollo perchè il sindaco di Genova Marco Bucci, nominato Commissario straordinario, ebbe pieni poteri contro i lacci e i lacciuoli della burocrazia.

E’ la stessa burocrazia che oggi ci impedisce di realizzare progetti di generazione elettrica da fonti rinnovabili già depositati per 280 GW. Quattro volte più di quelli che ci basterebbero per compensare il mancato approvvigionamento di gas russo. E i prezzi del kWh tornerebbero ai livelli dei primi mesi 2021.

«Se già oggi il prezzo dell’energia elettrica fosse dipendente solo dal costo industriale delle fonti rinnovabili e non – come oggi accade – ancorato al costo della produzione a gas, il prezzo di riferimento della componente energia della bolletta dell’ultimo trimestre sarebbe inferiore di quasi il 90%» ha dichiarato l’Amministratore delegato di Terna Stefano Donnarumma.

Rinnovabili e crisi energetica, i costi del non fare

I progetti giacenti in attesa di autorizzazione sono pronti e interamente finanziati da capitali privati. Riguardano grandi impianti a scala industriale, in parte eolici off shore e in parte fotovoltaici, per la maggior parte localizzati nel Mezzogiorno dove abbondano irraggiamento solare e vento. E dove più rischia di mordere la crisi economica conseguenza della crisi energetica. Realizzarli, e farlo in fretta, ci darebbe un triplo vantaggio competitivo: sicurezza energetica, costi energetici “normalizzati” e una forte spinta all’economia del Sud.

Certo, nel conto all’ingrosso delle richieste di connessione già presentate ci sarà tanta “fuffa”: progetti approssimativi e velleitari, attori improvvisati e poco affidabili, interventi incompatibili con la normativa ambientale. Ma almeno uno su quattro avrà le carte in regola per ottenere il via libera? Scommetteremmo di sì. Scoprirlo al termine di un iter autorizzativo bizantino che può durare 5 o 6 anni sarebbe una beffa: la crisi energetica è oggi e oggi va risolta.

Un’idea per la Meloni contro la crisi energetica

La nuova maggioranza a trazione Giorgia Meloni sta disegnando proprio in questi giorni l’organigramma del futuro governo, la cui prima “gatta da pelare” sarà il caro energia. Anzichè la tradizionale redistribuzione delle competenza tra ministeri, il nuovo premier potrebbe cambiar gioco. Scorporare dai vari ministeri, in particolare quello alla Transizione ecologica (Mite), le responsabilità attuative delle politiche energetiche e affidarle in bolcco a un Commissario straordinario per l’energia con gli stessi poteri che ebbe Bucci per realizzare il nuovo viadotto sul Polcevera.

Mettiamo alla prova Stefano Donnarumma

Stefano Donnarumma è indicato da tutti i media come uno dei manager di Stato più in sintonia con la nuova maggioranza. E il toto-poltrone lo accredita per le più svariate collocazioni. Noi lo vedremmo bene nei panni di Commissario all’energia, vincolato a mettere a terra i numeri e le soluzioni che lui stesso ha snocciolato.

