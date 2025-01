Crisi climatica, “non fare” costa più che contrastarla

I disastri naturali sono sempre più frequenti e sempre più devastanti, come vediamo in questi giorni con il rogo di Los Angeles e poco prima con l’alluvione a Valencia. Tanto da rappresentare ormai una minaccia concreta per l’economia globale e per la sostenibilità delle imprese. Il rapporto sottolinea perciò la necessità di un’azione immediata.

Boston Consulting: non investire contro la crisi climatica produrrà un calo del Pil mondiale fino al 15% a fine secolo

Il rapporto di BCG stima che per mantenere l’aumento delle temperature sotto i 2°C sarebbe necessario investire ogni anno circa il 2% del Pil mondiale in mitigazione (decarbonizzazione dell’economia) e l’1% in misure di adattamento alla nuova situazione climatica.

Ma si eviterebbe così una decrescita del Pil globale del 10-15% a fine secolo. E l’inazione comporterebbe gravi ripercussioni sulle imprese. Senza adeguati investimenti in adattamento potrebbero perdere tra il 5% e il 25% della loro redditività (EBITDA) entro il 2050.

«I costi legati ai danni climatici sono più che raddoppiati negli ultimi due decenni, raggiungendo più di 1.000 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2024» commenta Amine Benayad, il direttore associato di BCG che ha curato il rapporto. «Di fronte a questa sfida – aggiunge -, è urgente che i leader aziendali si assumano la responsabilità dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico».

Le aziende che adottano strategie di adattamento e mitigazione alla crisi climatica possono infatti beneficiare di un significativo vantaggio competitivo. Secondo il rapporto, gli investimenti in queste strategie potrebbero generare ritorni compresi tra i 2 e i 19 dollari per ogni dollaro speso. Mentre le aziende che ignorano il cambiamento climatico rischiano una perdita fino al 50% dell’EBITDA in caso di un’efficace implementazione della tassa sul carbonio.

La decarbonizzazione? Un business da 14 mila miliardi

In uno scenario di transizione in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (+ 1,5°C a fine secolo), la maggior parte delle industrie dovrebbe ridurre le proprie emissioni di carbonio di oltre il 50%. Ma nel contempo lo sviluppo delle tecnologie verdi genererà un giro d’affari legato alla decarbonizzazione tre volte superiore all’attuale: da 5.000 a 14.000 miliardi di dollari nel 2030. Rappresenta quindi una straordinaria opportunità per le aziende nei settori come energie alternative, trasporti sostenibili e prodotti di consumo.

Anche le tecnologie di adattamento stanno attirando forti investimenti. Per esempio, i nuovi materiali da costruzione, le tecnologie agricole resilienti e le assicurazioni parametriche. Dichiara infatti Pedro Gomez, membro del comitato esecutivo del World Economic Forum: «Lavorando insieme, i governi e le imprese possono trasformare il rischio climatico in un catalizzatore di innovazione, resilienza e prosperità».

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-