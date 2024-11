Crisi climatica, Italia non ha fatto i compiti

L’Italia non ha fatto i compiti contro la crisi climatica: è in coda tra i Paesi europei e in ritardo anche rispetto a molti altri nel mondo. Nella classifica stilata dal rapporto annuale di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute presentato ieri a COP 29 di Baku, recupera solo una posizione rispetto all’anno precedente (dal 44esimo al 43esimo posto) quando precipitò di 15 posizioni.

La classifica annuale del Germanwatch Institute: Italia solo 43esima su 63 Paesi nel contrasto alla crisi climatica

Sul risultato continuano a pesare il rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (38° posto della specifica classifica) e una politica climatica nazionale (il nostro Piano Nazionale Integrato Energia e Clima merita solo il 55° posto della specifica classifica) fortemente inadeguata a fronteggiare l’emergenza climatica.

Il rapporto annuale di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute prende in considerazione la performance climatica di 63 Paesi, più l’Unione Europea nel suo complesso; insieme rappresentano oltre il 90% delle emissioni globali.

La performance è misurata, attraverso il Climate Change Performance Index (CCPI), prendendo come parametro di riferimento gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli impegni assunti al 2030. Il CCPI si basa per il 40% sul trend delle emissioni, per il 20% sullo sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica e per il restante 20% sulla politica climatica.

Ma nessuno nel mondo è in linea con gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi

Danimarca, Olanda e Regno Unito guidano la classifica di quest’anno, anche se si classificano tutti fuori dal podio, che non viene assegnato perchè nessun Paese è in linea con gli impegni dell’Accordo di Parigi.

Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Iran formano il terzetto di coda. La Cina perde 4 posizioni scivolando al 55esimo posto. Preoccupa il ritardo per il phasing-out dei combustibili fossili, nonostante la continua e rapida crescita delle rinnovabili.

Gli Stati Uniti sono ancora più indietro, 57esimi, con il record di emissioni pro capite e risultati per ora scarsi per piano Piano IRA dell’amministrazione Biden. E ora su Washington si abbatterà l’uragano annunciato della presidenza Trump.

La maggior parte dei Paesi del G20 (responsabile del 75% delle emissioni globali), invece, si posiziona nella parte bassa.

L’Europa faccia da apripista della sostenibilità: con piani più ambiziosi può arrivare alle zero emissioni entro il 2024

L’Unione europea nel suo complesso rimane stabile a centro-classifica 17esimo posto), con 16 Paesi nella parte medio-alta. Davanti a noi si piazzano anche tutti i Paesi Mediterranei come Portogallo, Spagna, Grecia, Francia, Malta.

La Germania scende di due posizioni (16°) per l’inazione politica nei settori del trasporto e degli edifici, nonostante i considerevoli progressi nelle rinnovabili.

L’Europa, fortemente colpita dalla crisi climatica, dovrebbe mettere in campo una forte leadership globale. Facendo così da apripista con un’ambiziosa politica climatica. Secondo il report potrebbe ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 65% entro il 2030 e dell’82% per il 2035 in modo da poter raggiungere la neutralità climatica già entro il 2040.

Tornando all’Italia, il Paris Compatible Scenario elaborato da Climate Analytics stima che i nostro Paese sarebbe in grado di ridurre le sue emissioni climalteranti di almeno il 65% grazie al 63% di rinnovabili nel mix energetico ed al 91% nel mix elettrico entro il 2030.

E arrivare così nel 2035 al 100% di rinnovabili nel settore elettrico, confermare il phase-out del carbone entro il 2025 e prevedere il phase-out del gas fossile entro il 2035. E raggiungere la neutralità climatica già nel 2040.

Il commento di Legambiente: “L’Italia si nasconde dietro il dito del nucleare”

Ma per Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, che ha collaborato alla stesura del report «l’Italia sul fronte energetico persegue una politica miope incentrata su fonti fossili e su un possibile ritorno del nucleare. Si punti su un hub nazionale delle rinnovabili, semplificando e velocizzando gli iter autorizzativi, e si riducano le emissioni del 65% entro il 2030 in coerenza con l’obiettivo di 1.5°C».

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) è giudicato “poco ambizioso” negli obiettivi generali di riduzione delle emissioni al 2030, ma anche nelle soluzioni. Si nasconde dietro il dito del pragmatismo e della neutralità tecnologica ricorrendo ancora una volta a false soluzioni (come la CCS e il nucleare) che faranno solo perdere tempo e risorse. L’Italia rischia così di perdere competitività a livello europeo e mondiale.

