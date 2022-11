Crisi climatica, conta più Lula in Brasile che il Green Deal Europeo

Se, come ha promesso, il nuovo-vecchio presidente del Brasile, il 77enne Luiz Inacio Lula da Silva, manterrà gli impegni elettorali sull’ambiente, potrà fare di più lui, contro la crisi climatica, dell’intero Green Deal Europeo. E’ un paradosso, ma non più di tanto. La deforestazione dell’Amazzonia sistematicamente portata avanti dal suo predecessore Jair Bolsonaro, infatti, ha prodotto un aumento delle emissioni di CO 2 in atmosfera almeno pari a quella attribuita all’aumento del consumo di idrocarburi del trasporto mondiale.

Lula promette: stop alla deforestazione in Amazzonia

«Il Brasile è pronto a riprendere il suo ruolo di primo piano nella lotta contro la crisi climatica, proteggendo tutti i nostri biomi, in particolare la foresta amazzonica», ha twittato Lula in chiusura della sua camoagna elettorale. E ora, tornato al potere 11 anni dopo i suoi primi due mandati (2003-2011), ha dichiatato che si presenterà all’imminente Cop 27 di Sharm el-Sheikh con impegni precisi.

Ha anche proposto che i tre Paesi che ospitano le più vaste foresete pluviali del Pianeta, Brasile, Indonesia e Congo, diano vita a un summit per concordare un fronte comune nella negoziazione di accordi con le nazioni ricche per la protezione delle foreste.

Più del 40% del Brasile è ancora coperto dalla foresta pluviale, vera e propria miniera planetaria di biodiversità. Ma non solo. La vegetazione del’Amazzonia sequestra qualcosa come 730 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Una cifra che rappresenta l’equivalente di 20 anni di emissioni globali, nota in un articolo Bloomberg NEF.

Il peso delle foreste brasiliane nel bilancio climatico

Durante i quattro anni della sua presidenza (2019-2022) Bolsonaro ha accelerato la deforestazione dell’Amazzonia, trasformata in pascolo per l’allevamento di bestiame. E ai meeting Cop 25 e 26 si è opposto a qualsiasi accordo sulla gestione sostenibile delle grandi foreste del Pianeta.

Ma Bolsonaro non ha fatto altro che sfruttare la decisione del suo predecessore Michel Temer che appena entrato in carica, nel 2015, cancellò la Riserva Amazzonica istituita da Lula nel 2003. Di fatto autorizzando la deforestazione selvaggia. Le conseguenze di tutto ciò nel grafico qui sotto.

Nuovi allarmi sul clima in vista di Cop 27

Lula, però, erediterà un Paese in forte sofferenza, con l’inflazione alle stelle e una povertà dilagante. Attuare una poltica a “deforestazione zero” e frenare lo sfruttamento produttivo di nuove porzioni di territorio, quindi, non sarà facile.

Nel frattempo, due rapporti dell’Onu pubblicati la scorsa settimana in vista di Cop 27 lanciano un nuovo allarme climatico. Molti Paesi non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi. Ma se anche li rispettassero l’aumento tendenziale delle temperature medie del Pianeta a fine secolo è stimato fra 2,1 e 2,9 gradi. Con conseguenze catastrofiche. Perciò l’invito è di arrestare «sia la deforestazione sia le emissioni di CO2 il prima possibile» ha dicharato David Armstrong McKay, scienziato della biosfera climatica presso lo Stockholm Resilience Center e l’Università di Exeter.

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-