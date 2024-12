Crisi automotive colpa del Green Deal? I costruttori: NO

L’automotive è diventato da tempo un tema politico, ed è ormai vittima di narrazioni interessate che vorrebbero riscrivere il passato per cambiare il futuro. Con un capro espiatorio ricorrente : l’auto elettrica. Non lo diciamo noi: l’ha detto l’Unione dei costruttori Unrae nella conferenza stampa di fine anno, per “fare chiarezza e correggere una serie di spiegazioni totalmente fuorvianti“. “ Attribuire la crisi del settore automobilistico europeo al Green Dea l è una narrazione fuorviante ” , dice Michele Crisci, presidente di Unrae e di Volvo Italia. I dati mostrano una realtà ben diversa. Tra il 2000 e il 2021, molto prima che il Green Deal potesse dispiegare i propri effetti, la produzione di auto nei 5 principali mercati europei è crollata da 15,4 a 9,2 milioni di unità. Mentre la Cina è passata da 2 a 26 milioni . Non solo: nel periodo 2005-2022 è calato di oltre il 14% il mercato nordamericano, che con il Green Deal non ha nulla a che fare.

“L’Europa paga il prezzo di politiche incoerenti e dell’assenza di una visione strategica per accompagnare una transizione sostenibile, definita dagli obiettivi. Economicamente e socialmente responsabile”, ha proseguito Crisci. Criticando la politica ondivaga del Governo italiano: “A giugno i fondi del nuovo Ecobonus per le vetture elettriche sono andati esauriti in poche ore. Ad agosto il Ministro Urso ha celebrato i risultati ottenuti dall’Ecobonus, anticipando un piano triennale, a novembre ne ha annunciato la cessazione definitiva. Contestualmente, il Governo ha cancellato l’80% del Fondo Automotive, per poi promettere finanziamenti dedicati solo al sostegno all’offerta. Ma la filiera non può prosperare senza un mercato in salute, e questo non può esistere senza fornire certezze al settore”. In Italia l’Unrae stima per il 2024 vendite di auto a circa 1,570 milioni, in linea con il 2023, ma 350mila unità al di sotto del 2019.

Crisi automotive: le macchine costano troppo? “I gusti dei clienti sono cambiati. E le elettriche non si vendono per il costo abnorme delle ricariche”

Ma il nodo vero resta quello dei prezzi, che hanno allontanato intere fasce di clientela, facendoli ripiegare sull’usato. Un trend giustificato così dal Direttore Generale dell’Unrae, Andrea Cardinali: “Se è vero che il prezzo medio di un’auto è aumentato del 58% dal 2011 a 2023, va detto innanzitutto che è molto cambiato il mix di segmenti. Con uno shift verso l’alto dovuto al cambiamento nei gusti della clientela. E i contenuti tecnologici del prodotto sempre più avanzati, per esempio in termini di sicurezza e di infotainment, ne hanno aumentato il valore. Al punto da renderli oggetti neanche lontanamente paragonabili a distanza di 10 anni. Inoltre, il costo industriale è aumentato drammaticamente per l’impennata di tutti i costi di produzione: energia, materie prime (soprattutto quelle critiche), logistica internazionale”. Quanto alle cause del ritardo dell’Italia nella diffusione dell’auto elettrica. Cardinali non ha dubbi nel mettere al primo posto il costo abnorme delle ricariche.