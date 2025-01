Crisi dell’auto: Von der Leyen convoca tavolo Ue il 5 marzo. Multe riviste?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Per chi segue la crisi dell’auto europea c’è una data da segnare sul calendario. Il prossimo 5 marzo è stato convocato il tavolo di lavoro a Bruxelles. Dovrà indicare soluzioni e risorse disponibili. Ma soprattutto dovrà individuare la “strada” per una nuova “competitività” delle case automobilistiche Ue. Strette da tra i dazi minacciato da Trump e l’invasione dei modelli low cost cinesi.

Come risolvere la crisi dell’auto europea? La data è stata fissata ufficialmente nel calendario di Bruxelles. Ed è già un passo avanti. Come è stato fatto notare, le casa automobilistiche cinesi sfornano quasi un nuovo modello al giorno. L’Europa, invece, non ha ancora deciso come intende rispondere all’invasione di modelli asiatici a basso costo, mentre incombono i possibili dazi sulle importazioni minacciate dal populismo economico del presidente Usa Donald Trump.

La Ue conferma lo stop delle auto tradizionale al 2035

Ecco perché, è stata accolta come positiva la convocazione del tavolo europeo dell’auto da parte della presidente della Commissione Ursula von dr Leyen. Eppur si muove, verrebbe da dire. Ma in che direzione? L’esponente del Ppe non l’ha detto, anche se ha fatto capire che – sulla spinta delle case tedesche- vorrebbe andare incontro a chi chiede più tempo per affrontare i nodi della transizione energetica.

E se proprio la Commissione non transige sulla data del 2035 per lo stop definitivo alla produzione di auto con motori endotermici, almeno ci sia un nuovo aiuto finanziario. Per esempio, limitando l’effetto delle multe che dall’anno prossimo dovrebbero colpire le case che non saranno in grado di limitare le emissioni complessive dei loro modelli. Detto in altro modo, se non saranno un grado di produrre più auto elettriche o ibride plug in.

Crisi dell’auto: le case automobilistiche chiedono più tempo per affrontare i nodi della transizione verso l’elettrico

Secondo le indiscrezioni dei giorni precedenti all’annuncio di Von der Leyen la soluzione potrebbe essere proprio questa: il 2035 no si tocca, su tutto il resto parliamone. La presidente appena riconfermata a Bruxelles non si è sbilanciata. Ma ha fatto capire: «L’industria automobilistica europea – ha spiegato – si trova in un momento cruciale e riconosciamo le sfide che deve affrontare. Ecco perché stiamo agendo rapidamente per affrontarle. La domanda fondamentale a cui dobbiamo rispondere insieme è cosa ci manca ancora per liberare il potere innovativo delle nostre aziende e garantire un settore automobilistico solido e sostenibile”.

Oltre non è andata, è la risposta concreta al momento è una data sul calendario. “Il risultato di questo dialogo sarà un piano d’azione globale, che presenteremo il 5 marzo. Questo piano d’azione traccerà un percorso chiaro per garantire che la nostra industria possa prosperare in Europa e competere con successo sulla scena globale».

Qualcosa in più è arrivato da una nota ufficiale della Commissione al termine della riunione e Bruxelles. Dove si «riconosce l’urgente necessità di adottare misure che proteggano l’industria automobilistica europea e ne garantiscano la continua prosperità all’interno dell’Ue». Il piano, precisa Palazzo Berlaymont, affronterà «un’ampia gamma di questioni rilevanti per il settore, come garantire l’accesso ai talenti e alle risorse, promuovere l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di veicoli di nuova generazione e stabilire un quadro normativo pragmatico e prevedibile».

L’incontro anticipato da quattro tavoli di lavoro tematici

Il solito “macchinoso” iter delle decisioni europee, che faticano a tenere il passo di fronte al pragmatismo cinese e le minacce americane? Difficile dire che non sia così, ma la governance europea si basa su equilibri e discussioni che per forza di cose devono tenere conto di tanti attori in campo.

Non fa eccezione il tavolo del “cantiere automotive” che von der Leyen ha avviato articolandolo su quattro filoni di lavoro tematici. Ognuno dei quali affidati a un commissario: transizione pulita del settore auto (responsabile il commissario per il Clima, Wopke Hoekstra); catena del valore industriale per il settore (responsabile il commissario per la Strategia industria, Stephane Séjourné); innovazione e tecnologia digitale (filone affidato alla commissaria per la Sovranità tecnologica, Henna Virkkunen; competenze e questioni sociali (alla commissaria per Diritti sociali e competenze, Roxana Mînzatu).

