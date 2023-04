Crescita record: 4.401 nuove ricariche nel 2023

Crescita record per la rete di ricarica dei veicoli elettrici in Italia. Nei primi 3 mesi 2023 installati 4.401 nuovi punti a uso pubblico, anche ad alta potenza.

Crescita record: in due anni il numero delle colonnine è raddoppiato

La fotografia della rete di ricarica italiana a fine marzo è stata scattata da Motus-e, che registra ora un totale nazionale a quota 41.173 punti. Per dare un’idea del tasso di crescita messo a segno, tra gennaio-marzo sono stati posati in media circa 340 nuovi punti di ricarica a settimana. Un valore mai toccato prima, che ha contribuito a far raggiungere i 13.316 punti di ricarica installati negli ultimi 12 mesi (+47,8%). Nell’arco di due anni esatti i punti di ricarica presenti in Italia sono praticamente raddoppiati: da 20.757 a 41.173. Analizzando la distribuzione delle infrastrutture si osserva un leggero recupero al Sud e nelle Isole, ora al 21% del totale. Guadagnando così un punto percentuale di quota rispetto al Nord (57% del totale) e avvicinandosi al livello del Centro (22%).

La rete più importante in Lombardia. E la Campania s’è desta…

La Lombardia si conferma la Regione con più punti di ricarica (6.661), davanti al terzetto costituito da Piemonte (4.215), Veneto (4.169) e Lazio (4.032). Chiude la top 5 l’Emilia-Romagna (3.732). La Campania, considerata a lungo la Cenerentola della rete, merita una menzione speciale per il balzo più marcato: da inizio anno i punti di ricarica passano da 1.184 a 2.145. L’incremento è dell’81%.“Il nuovo record di crescita dei punti di ricarica è un segnale importante. E i dati di mercato evidenziano una crescente propensione degli automobilisti verso l’elettrico”, osserva il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso. “Purtroppo siamo lontani dai livelli di market share di Paesi come Francia e Germania. Ma i numeri dimostrano che le immatricolazioni potrebbero crescere ancora molto con una razionalizzazione delle risorse già stanziate per stimolare la domanda. Penso agli incentivi ai privati, ma anche alle flotte”.