Auto, crescita finita per l’elettrico in Europa (senza i bonus in Germania)

Crescita finita nella prima metà 2024: pesa la fine dei bonus in Germania

Nella prima metà del 2024 si sono vendute in Europa poco meno di 950 mila auto elettriche, con una quota del 15,9%. Il traino è arrivato soprattutto da Francia e Regno Unito, mentre Germania e Italia sono rimaste al palo. La prima per la cancellazione degli incentivi, la seconda per la lunga attesa dei bonus, arrivati poi il 3 giugno ed esauriti in poche ore. Risultato: la crescita a doppia cifra degli scorsi anni è un lontano ricordo. E anche Tesla, pur rimanendo largamente leader, chiude il semestre con un pesante arretramento (-26%) dell’auto più venduta, Model Y, scesa a 101.181 unità. Un calo solo parzialmente compensato dalla ripresa di Model 3, salita a quota 58.400 (+37%). Al terzo posto a 36.980 è salita una novità del 2024, la Volvo EX30, fabbricata in Cina da un marchio di proprietà cinese. E così per trovare un modello veramente europeo dobbiamo risalire al 5° posto della Volkswagen ID.4 con 29.146 immatricolazioni, ben lontana dai numeri di Tesla.

Di quanto saliranno i prezzi con i dazi sul made in Cina?

Da notare che nella top ten non c’è nessun modello francese e italiano. La stessa Fiat 500e è uscita dalle prime 10, lasciando il gruppo Stellantis senza rappresentanti tra le più vendute. Ma lo scenario potrebbe cambiare radicalmente nel 2° semestre. Pesa su tutto la politica di dazi sulle auto made in Cina varata dalla UE a partire dal 5 luglio. Gli effetti si dovrebbero cominciare a vedere nell’ultima parte dell’anno, dato che le auto in vendita ora e nelle prossime settimane sono già state sdoganate nei mesi scorsi. Nella top 5 delle vendite del semestre il made in Cina ha piazzato ben tre modelli: oltre alla citata Volvo EX30, ci sono la MG4 e la stessa tesla Model 3,prodotta a Shanghai. Ma non è detto che la scelta della UE, fatta per tutelare la industrie europee, si risolva in un beneficio anche per gli acquirenti. “È chiaro che la Cina ha contribuito in modo significativo a guidare la crescita del mercato“, spiega Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics. “Senza questi prezzi competitivi provenienti dalla Cina, i consumatori si troveranno di fronte a prezzi più alti. Il che significa che potremmo vedere un calo della domanda nei prossimi mesi“.