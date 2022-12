Create la Mercedes del futuro (senza esagerare, eh…)

Create la Mercedes del futuro. Come? Con i disegni generati attraverso un programma di intelligenza artificiale Text-to-Image, che tradurrà in immagini, parole e suggestioni testuali. Spazio alla creatività, ma senza esagerare eh… Create la Mercedes del futuro con l’intelligenza artificiale

Mercedes-EQ, il sub-brand di prodotti e servizi full electric della Stella, lancia la campagna #LaMiaAutoDelFuturo. È un invito ai suoi fan a dare forma al proprio concetto di mobilità del domani, assistiti da un programma di intelligenza artificiale evoluta. Testimonial dell’ iniziativa è l’attore Can Yaman. Cuore del progetto, la tecnologia Text-to-Image, l’ultima frontiera dell’AI, in grado di creare immagini partendo da semplici parole o suggestioni testuali. L’artwork generato dalla piattaforma sarà rappresentativo di un’auto futuristica, evoluta e sostenibile. E potrà poi essere condiviso attraverso i canali social, accompagnato dagli hashtag #LaMiaAutoDelFuturo e #MercedesEQ. Ogni opera prodotta dall’intelligenza artificiale è unica e sul sito appositamente creato dalla Casa tedesca compare una serie di esempi di quel che si può fare. Alcuni estremi e bizzarri, come quello della foto in alto, altri più concreti e convincenti.

Immagini spettacolari generate dall’algoritmo