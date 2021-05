Cowboy si rinnova con due modelli della serie C4

Arrivano due nuovi modelli di Cowboy, produttore belga di e-bike di cui parlammo già l’anno scorso. Allora descrivemmo il Cowboy 3. Ora arrivano Cowboy 4 e Cowboy 4 ST. Le novità principali sono il primo telaio step-through senza tubo orrizzontale (per la 4 ST) e un nuovo “cockpit” integrato con attacco Quadlock che ricarica in modalità wireless il telefono durante la guida. Nuovo anche il motore con una coppia migliorata.

Le nuove bici saranno consegnate a partire da settembre al prezzo di 2490 euro. Sono 400 euro in più del modello precedente Cowboy 3 il cui prezzo nel frattempo scende di quasi 200 euro. I preordini sono già aperti. L’importo per la prenotazione è di 100 euro.

Adrien Roose, co-fondatore e CEO di Cowboy, dice che la visione dell’azienda resta quella di fornire «un’alternativa migliore all’auto nella forma e nella funzione». Quindi la massima attenzione è riservata alla comodità e alla praticità d’uso negli spostamenti quotidiani in città e nei dintorni.

La Cowboy 4 ST punta sulla comodità

La quarta generazione di C4 mantiene infatti la stessa posizione di guida e rispetta rigorosamente la normativa europea che vuole lo “stacco” del motore al raggiungimento della velocità di 25 km/h. Tuttavia il motore integrato al mozzo posteriore da 250 W è stato ridisegnato, portando la coppia da 30 a 45 Nm. Questo facilita la pedalata in salita, per una bicicletta non proprio leggerissima (18,9 kg)

La C4 ST ha una sella più bassa e impugnature più alte, quindi la posizione in sella è più eretta e rilassante. Leggermente abbassato anche il rapporto di trasmissione che è di 2,71 contro 2,85 sulla C4. Trasmissione sempre a cinghia Gates Carbon, silenziosa e fluida.

Le e-bike C4, come la C3, hanno una sola impostazione di potenza e non hanno il cambio. Ma un sensore di coppia regola l’erogazione di potenza secondo necessità.

Il supporto Quadlock consente la ricarica wireless del cellulare fino a 15 W dalla batteria rimovibile da 360 Wh della e-bike. E’ però necessario acquistare come optional la custodia (29 euro). La batteria è asportabile e può essere ricaricata in casa o in ufficio.

Prenotazioni a 100 euro, spedizione in settembre

Sono state riconfigurate anche le app per iOS e Android , aggiungendo funzioni di supporto al fitness e alla navigazione «per incoraggiare le persone a pedalare di più» afferma Rose.

Altri miglioramenti riguardano i componenti, 200 dei quali disegnati e ingegnerizzati su misura dalla Flex, in Ungheria. La sella è di Selle Royal, i freni idraulici di SunRace e la trasmissione di Gates. I parafanghi diventano di serie (costavano 89 euro), mentre il cavalletto in optional costa 29 euro e il portapacchi posteriore 99 euro.

Cowboy viene spedita gratuitamente in Belgio, Paesi Bassi, Germania, Francia, Austria, Lussemburgo, Regno Unito, e in alcune città spagnole e italiane. Dall’anno prossimo arriverà anche in America. L’azienda punta molto su un’assistenza rapida ed efficiente, tallone d’achille di tanti costruttori rivali, soprattutto dopo il boom di vendite seguito alla pandemia.

I modelli C4 e C4 ST sono disponibili in tre colori: nero, kaki (verdastro) e sabbia (biancastro). I test ride inizieranno a luglio prima che le biciclette inizino la spedizione a settembre.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —