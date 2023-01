Costruzioni sostenibili: il nostro webinar per Samoter (26 gennaio)

Giovedì prossimo (26 gennaio 2023) non prendete appuntamenti, vi aspettiamo alle 16 online al webinar che Vaielettrico ha organizzato per l’edizione numero 31 di Samoter (Salone Internazionale Macchine per Costruzioni) per mettere a confronto i produttori di macchine per costruzioni elettriche, a idrogeno e ibride. Iscrivetevi al link, bastano pochi click.

Cantieri sostenibili per migliorare la qualità dell’aria e la salute delle persone

In questi ultimi anni abbiamo documentato la crescita, lo sviluppo e la presentazione di modelli di macchine per le costruzioni elettriche (qui alcuni articoli) e dei primi test sul campo come un cantiere nella città di Oslo (leggi qui) che vuole concede una corsia preferenziale ai lavori pubblici eseguiti con macchine a zero o basse emissioni ma anche silenziose per permettere alle persone di lavorare, andare a scuola o curarsi con un minor impatto dell’inquinamento acustico.

Ma questa tecnologia, come sottolinea nella sua comunicazione uno dei costruttori presenti sul mercato, può permettere anche lavori notturni (in certi contesti) e quindi ridurre la durata dei cantieri (leggi qui). Una serie di benefici che illustreremo nel nostro webinar dove sarà dato spazio anche alle criticità come l’autonomia offerta dalle batterie, uno dei problemi maggiori di questa filiera, e la potenza necessaria per alcune tipologie di lavori.

Macchine da costruzioni verso l’obiettivo zero emissioni: elettrico, ibrido o idrogeno?

Il webinar dal titolo “Macchine da costruzioni verso l’obiettivo zero emissioni: elettrico, ibrido o idrogeno?” sarà introdotto con i saluti istituzionali da Sara Quotti Tubi, responsabile area Agritech di Veronafiere S.p.A. L’introduzione della tavola rotonda sarà a cura di Massimo Degli Esposti, co fondatore di Vaielettrico.

Il dibattito moderato da Degli Esposti e dal giornalista di Vaielettrico Gian Basilio Nieddu vedrà la partecipazione dei rappresentanti di quattro aziende Giovanni Pelizza (JCB), Emanuele Viel (Komatsu), Marco Paredi per l’italiana Tesmec e Fabio Ghedini, titolare di Ghedini attachments.

