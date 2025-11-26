Costo dell’energia: prezzo del gas scende, la bolletta rimane la più cara d’Europa

Il prezzo del gas naturale sui mercati europei è sceso ulteriormente nelle ultime settimane. Ma il prezzo della elettricità in Borsa non è calato. Anzi, a novembre è pure risalito. In sostanza, l’eccessiva dipendenza del gas continua a pesare sulla formazione del prezzo dell’energia per le imprese e le famiglie. Mettendo ancora più in evidenza, i ritardi dell’Italia nello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Quanto sta accadendo sul mercato dei prezzi dell’energia spiega molto bene la situazione in cui si trova l’Italia. Il meccanismo con cui si forma il prezzo è sbilanciato a favore di chi produce elettricità con le centrali a gas. Ma a pagarne le conseguenze (in termine di tariffe), sono i consumatori finali. E nemmeno i ribassi del prezzo della materia prima negli ultimi mesi è servita a far calare più di tanto le bollette.

Lo si vede dall’andamento del prezzo dell’energia elettrica (che si misura nel PUN, Prezzo Unico Nazionale). A novembre sulla Borsa elettrica c’è stata una certa volatilità, con un aumento significativo nella seconda metà del mese dopo un iniziale periodo di stabilità , con il prezzo della luce che è anche “schizzato” di circa il 20% in pochi giorni.

Solo negli ultimi giorni i prezzi hanno cominciato a inglobare l’andamento dei prezzi sul mercato. L’indice Ttf (riferimento per l’Europa) era arrivato a toccare i massimi dell’anno a marzo attorno ai 53 euro al megawattora, mentre ora si trova appena sopra i 29 euro. Nonostante questo, i prezzi dell’elettricità all’ingrosso so no calati di poco. Cosicché l’Italia continua a essere in testa alla classifica per il costo dell’energia.

Secondo i dati GME (nel periodo gennaio–ottobre 2025), “il prezzo medio dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia è stato di 116 €/MWh, contro gli 87 della Germania, i 65 della Spagna e i 61 della Francia”. Un divario che dipende dalla diversa composizione del mix energetico: in Italia, il gas naturale copre il 70% delle ore di produzione, in Francia domina il nucleare, in Germania prevalgono carbone ed eolico, in Spagna, il mix è più bilanciato tra gas, nucleare e rinnovabili”.

gli impianti a gas vengono chiamati a garantire la domanda di energia per molto più ore rispetto alle rinnovabili. E siccome il prezzo si forma su l’ultimo impianto che garantisce la copertura, il prezzo diventa quello offerta dalle centrali a gas. Tra l’altro ad ottobre, le rinnovabili hanno coperto “solo” il 39% della domanda elettrica, mentre solitamente sono a una quota tra i 43-49% del totale. In pratica,per molto più ore rispetto alle rinnovabili. E siccome il prezzo si forma su l’ultimo impianto che garantisce la copertura, il prezzo diventa quello offerta dalle centrali a gas. Tra l’altro ad ottobre, secondo l’ultimo rapporto di Terna , a causa di un più ridotto apporto dagli impianti idroelettrici,, mentre solitamente sono a una quota tra i 43-49% del totale.

Come si legge sul sito del Centro studi di Confindustria, “il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica viene definito, ogni ora, dall’impianto più costoso ancora necessario per soddisfare la domanda: è la cosiddetta “tecnologia marginale”. In Italia, per la maggior parte delle ore, questo ruolo è svolto da centrali a gas naturale. “In Paesi come Francia e Spagna, invece, il mix include una quota rilevante di nucleare, che non emette CO₂ in fase di generazione e spesso determina il prezzo“.

La soluzione, ovviamente è quella di crescere il più velocemente possibile nelle rinnovabili, collegato a sistemi di accumulo e batterie. In modo da ridurre il più possibile le ore di utilizzo delle centrali a gas. Ma le politiche del governo sono ancora contradditorie su questo punto. L’Italia è ben lontana sia da raggiungere gli obiettivi fissati dalla Ue sulla copertura della domanda energetica da parte delle rinnovabili. Sia da quelli fissati dallo stesso governo Meloni all’interno del Piano nazionale per l’economia e il clima, serviti anche per ottenere i fondi del Pnrr.