Costo dell’energia, il governo “si sveglia”: ecco cosa ha promesso il ministro

Anticipo delle aste prima del periodo estivo. Prezzi calmierati del gas per le imprese energivore. Contratti di lungo termine per le imprese e nuovi provvedimenti per accelerare la diffusione delle rinnovabili. Disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia. Sono i principali provvedimenti per fronteggiare il rincaro del costo dell’energia da parte del governo.

Il governo scopre che esiste un problema “costo dell’energia“. E che l’eccessiva dipendenza dal gas naturale per la produzione di elettricità è diventato un prezzo elevato per la bolletta dei cittadini e per la competitività delle imprese. Dopo aver fatto finta di nulla dopo la proteste delle associazioni ambientaliste (che spingono per le rinnovabili) e delle associazioni dei consumatori (che chiedono interventi per risparmiare), la svolta è arrivata con l’allarme di Confindustria.

A spiegare come intende muoversi il governo ci ha pensato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Intervenendo in Parlamento ha anticipato una serie di interventi per fronteggiare la crescente volatilità dei prezzi. In parte già noti, in parte meglio dettagliati. Senza, però, indicare tempi o eventuali necessità di risorse. E lasciando la sensazione di un deja vu. Allo stesso tempo, il ministro ha almeno fatto capire che il problema non è più rinviabile.

Tra l’altro, tra la fine di gennaio e quella di febbraio, la Ue dovrebbe dare indicazioni più precise sugli interventi e le risorse che metterà in campo sulla transizione energetica. Anche per fronteggiare i passi indietro “minacciati” dal presidente Trump negli Usa sulla decarbonizzazione dell’economia. Sarebbe un aiuto importante per l’Italia alle prese con la cronica mancanza di risorse pubbliche.

Il prezzo del gas naturale salito del 70% da marzo

La situazione è nota e non solo agli addetti ai lavori. Nel mese di dicembre, il prezzo del gas ha raggiunto i 45 euro a megawattora, con aspettative di ulteriore rialzo. Un livello lontanissimo dai 12-15 euro che per lungo tempo è stato il range in cui si sono smossi i contratti di fornitura. Con l’Europa che ha beneficiato dell’import dalla Russia: Mosca è arrivata a coprire fino al 45% del fabbisogno totale della Ue. Ma lontano anche dai 30 euro della primavera scorsa.

Il rialzo del gas incide sul costo dell’elettricità. Soprattutto in Paesi come l’Italia, dove metà della domanda è ancora coperta da fossili. Negli ultimi giorni, il prezzo ha toccato quota 50 euro per megawattora. Per quanto riguarda l’elettricità, le medie settimanali hanno superato i 130 euro per megawattora, arrivando a 145 euro in alcuni casi. Sebbene il prezzo medio annuo del 2024 sia sceso a 108,5 euro per megawattora, il contesto rimane critico per molte imprese, come evidenziato dai recenti allarmi lanciati da Confindustria.

Costo dell’energia, le misure del governo

Per affrontare questa situazione, il governo sta studiando diverse misure. Una proposta chiave è l’anticipo delle aste per il gas stoccato, solitamente programmate tra aprile e ottobre, per sfruttare i prezzi attuali più bassi rispetto a quelli previsti per l’estate. Inoltre, si lavora all’implementazione della “gas release“, un meccanismo che consentirà la fornitura di gas a prezzi calmierati per le imprese energivore.

A livello europeo, l’Italia sostiene lo sviluppo di meccanismi strutturali per prevenire speculazioni sul mercato del gas. In particolare presso il TTF di Amsterdam, il principale hub di riferimento per il settore. Si tratta di misure già annunciate in altre occasioni e di cui si attendono sempre ricadute concrete. Non più rinviabili.

Costo dell’energia: le strategie per il settore elettrico

Sul fronte dell’elettricità, il governo si concentra su due principali linee di intervento: l’accelerazione delle fonti rinnovabili e la riorganizzazione del mercato all’ingrosso. Una delle priorità è il lancio del meccanismo Fer X, che prevede incentivi per lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili più mature. Parallelamente, sono in programma interventi normativi per semplificare e ottimizzare i processi autorizzativi legati alla realizzazione di nuovi impianti. In particolare, si punta a risolvere il problema della congestione virtuale della rete, con una proposta normativa che sarà presentata a breve.

Un altro pilastro della strategia è rappresentato dai contratti a lungo termine, come i PPA (Power Purchase Agreements) e i contratti per differenza. Questi strumenti permetteranno di acquistare energia rinnovabile a prezzi fissi, garantendo stabilità e prevedibilità ai consumatori e alle imprese. Il governo sta inoltre lavorando alla creazione di una piattaforma PPA gestita dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) e con il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) nel ruolo di garante di ultima istanza.

Come disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica? Il governo pensa a utilizzare le risorse idroelettriche

Per la prima volta, il governo ammette di lavorare a un provvedimento che imprese e associazioni chiedono da tempo sul costo dell’energia. Il ministro ha annunciato la valutazione di misure per disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello del gas, un’operazione che potrebbe includere la valorizzazione di una parte delle risorse idroelettriche a beneficio della competitività industriale.

Inoltre, si il governo sta studiando interventi per ridurre l’impatto degli oneri, come l’ETS (sistema di scambio di quote di emissione), che gravano sul prezzo del gas utilizzato per la produzione termoelettrica. Questi oneri potrebbero essere compensati per riflettersi in una riduzione diretta dei costi dell’elettricità per tutto il mercato.

In qualche modo, il governo ha fatto ammenda su alcuni ritardi e mancati interventi contro le storture del mercato energetico. Per esempio: accelerare l’adozione delle rinnovabili, garantire stabilità attraverso contratti a lungo termine e intervenire sui meccanismi di mercato. Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipenderà dalla rapidità di attuazione. E dalla capacità di superare le complessità burocratiche.

