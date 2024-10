Energia: fotovoltaico con batterie è meno costoso di nucleare e centrali a gas

Il fotovoltaico collegato a batterie produce elettricità con costi inferiori rispetto alle centrali a gas o a carbone; ma è anche più economico di sistemi innovativi come il nuovo nucleare, le centrali a idrogeno e l’agrifotovoltaico.

Lo studio arriva dalla Germania ed è firmato Fraunhofer. Il più importante tra i centri studi industriali in Europa firma (come ogni anno dal 2010) un report sui costi dell’energia, a seconda delle tecnologie utilizzate. L’ultima edizione rivela come gli impianti fotovoltaici collegato a batterie siamo orami i meno costi in assoluto per la produzione di energia elettrica.

Lo studio prende in considerazione i costi di produzione di energia elettrica (LCOE), i costi medi di produzione per kilowattora di elettricità. E per la prima volta, la nuova analisi include anche l’LCOE per l’agri-fotovoltaico, le centrali a idrogeno e – soprattutto – le nuove centrali con tecnologia nucleare di nuova generazione.

Fotovoltaico ed eolico on shore sono le tecnologie più economiche rispetto a tutti i tipi di centrali, anche del nucleare

Come si legge nel comunicato dell’Istituto Fraunhofer “gli impianti fotovoltaici e le turbine eoliche onshore con costi compresi tra 4,1 e 9,2 centesimi per kwh sono le tecnologie più convenienti in Germania. Non solo tra le energie rinnovabili, ma tra tutti i tipi di centrali elettriche“.

Costo conveniente anche se si aggiungono le batterie. In questo caso i costi vanno da 6 a 22,5 centesimi “Questa ampia gamma è dovuta alle grandi differenze di costo per i sistemi a batteria, da 400 a 1000 euro per kilowattora. In combinazione con le differenze di costo per i sistemi fotovoltaici e i diversi livelli di irraggiamento solare nel luogo in cui si trova l’impianto“.

Si tenga conto che lo studio si basa sui dati della Germania. In Italia – soprattutto nelle regioni meridionali dove è maggiore l’irradiamento – i numeri potrebbero essere anche più vantaggiosi.

Anche i sistemi di batterie ad accumulo diventeranno sempre più vantaggiosi

Lo studio ha preso in esame anche i costi in prospettiva. Ed è inutile dire che gli impianti diventeranno sempre più economici. Secondo il team di ricerca, per i piccoli impianti fotovoltaici sui tetti i costi sranno compresi sarà compresi fino al 2045 tra 4,9 e 10,4 centesimi per kilowattora e tra 3,1 e 5,0 centesimi per kilowattora per gli impianti fotovoltaici a terra.

“Anche i piccoli sistemi di batterie fotovoltaiche potrebbero raggiungere costi di produzione di elettricità tra i 7 e i 19 centesimi per kilowattora, a condizione che i prezzi dei sistemi di accumulo a batteria scendano ai presunti 180-700 euro per kilowattora“, ha dichiarato Verena Fluri, ricercatrice presso il Fraunhofer ISE e coautrice dello studio.

Lo studio risponde anche a chi chiede che ci siano dei sistemi più flessibili per accompagnare le rinnovabili verso la transizione. Per evitare, assieme alle batterie, black out e per tenere in equilibrio il sistema. “In futuro, le centrali a biogas e a biomassa potrebbero coprire una parte della produzione necessaria. Ovvero con ore di pieno carico medio-basse. I risultati mostrano un LCOE compreso tra 20,2 e 32,5 centesimi per kilowattora per il biogas. Mentre per gli impianti a biomassa solida, l’LCOE è significativamente inferiore, oscillando tra 11,5 e 23,5 centesimi per kilowattora“.

