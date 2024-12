Italia, costo dell’energia a livelli record: ma il governo pensa solo al nucleare

Il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia ha raggiunto il suo livello massimo nel 2024, superando i 167 euro al megawattora. Allo stesso tempo, l’Authority ha comunicato le nuove tariffe del gas per i “vulnerabili” rimasto in tutela. Sono in aumento del 4,6% a causa del rialzo dei prezzi in Europa: anche in questo caso, il gas è ai massimo dell’anno, appena sotto quota 47 euro.

I membri del governo Meloni parlano tanto di nucleare. Non passa settimana in cui qualche ministro non si spenda per il ritorno delle centrali nucleari in Italia. A loro dire, consentiranno di avere energia sufficiente per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili. Oltre a contribuire alla decarbonizzazione, arrivando a spegnere la maggior parte delle centrali a gas. Per ottenere, infine, il risultato che più interessa a cittadini a soprattutto alle imprese: costo dell’energia elettrica più bassa.

L’unico atto concreto per il ritorno del nucleare è un accordo tra Enel, Ansaldo e Leonardo sulla ricerca per i reattori modulari

Ma dopo due anni di governo Meloni, le chiacchiere sul nucleare stanno a cento e i fatti stanno a zero. L’unico atto “concreto” è un accordo di massima tra Enel, Ansaldo e Leonardo (tre aziende di Stato) per “per esaminare e valutare nuove tecnologie“, con riferimento agli SMR (reattori modulari di piccole dimensioni).

Mentre per tutto il resto (percorso parlamentare, costi, responsabilità, tecnologie, alleanze industriali), bisognerà attendere. “Stiamo lavorando a una proposta in legge delega per definire un percorso normativo e un nuovo schema di governance del sistema”. Lo ha dichiarato nelle ultime ore il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Proposta che era stata annunciata per la fine dell’anno, ma non ancora presentata pubblicamente.

Manca ancora un deposito per le scorie nucleari

Ma come ha ammesso lo stesso ministro, prima di avviare qualsiasi progetto bisogna per prima cosa individuare un deposito nazionale delle scorie nucleari. E la stessa Enel, per voce del suo amministratore delegato Flavio Cattaneo, ha fatto sapere che – per quanto coinvolta – non prevede investimenti sul tema per i prossimi due bilanci. Anche perché non esiste un reattore “modulare” che sia in funzione in questo momento nel mondo. E il primo prototipo a livello industriale non è previsto prima del 2030.

E mentre si parla di nucleare per abbassare le bollette energetiche degli italiani, le bollette continuano a salire. Complice le tensioni internazionali e una stagione più fredda delle due precedenti, il prezzo di elettricità e gas ha raggiunto livelli che non vedeva da tempo. Sul mercato all’ingrosso l’elettricità ha toccato i 167 euro al Mwh, punto più alto del 2024.

Non si tratta di un record a livello europeo. La Germania, in questo momento, paga un prezzo più alto. Ma si tratta di un caso: per la maggior parte dell’anno, è stata l’Italia ad avere un costo dell’elettricità più alto all’interno dei maggiori Paesi della Ue. Questo perché avendo meno rinnovabili e più centrali a gas, sono quest’ultime che fanno il prezzo. Ma non sarà di sicuro il ritorno alle centrali nucleari a dare una risposta nei prossimi anni al tema del costo dell’energia elettrica.

